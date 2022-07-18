С начала полномасштабного вторжения РФ украинская авиация нанесла по оккупантам более 1750 групповых ударов – Генштаб ВСУ

"Ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребительной авиации Воздушных сил продолжают доносить до оккупантов убедительные аргументы в виде бомб и ракет", – говорится в сообщении.
Накануне, 17 июля, в результате ударов украинской авиации, по данным Генштаба, "российское командование не досчиталось трех десятков оккупантов". Помимо этого, поражены до 20 единиц техники врага, командно-наблюдательный пункт роты и взводный опорный пункт противника.
В ВСУ подчеркнули, что противовоздушная оборона продолжает контролировать воздушное пространство на подконтрольной Украине территории. В частности, за прошедшие сутки был сбит один российский беспилотник.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
По данным Генштаба ВСУ, потери личного состава РФ за 145 дней полномасштабной войны против Украины составляют 38 450 военных.