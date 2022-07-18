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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С начала полномасштабного вторжения РФ украинская авиация нанесла по оккупантам более 1750 групповых ударов – Генштаб ВСУ

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17 июля в результате ударов украинской авиации, по данным Генштаба, "российское командование не досчиталось трех десятков оккупантов"
17 июля в результате ударов украинской авиации, по данным Генштаба, "российское командование не досчиталось трех десятков оккупантов"
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

С начала полномасштабного вторжения РФ авиация Воздушных сил ВСУ нанесла по оккупантам более 1750 групповых авиаударов. Об этом 18 июля в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребительной авиации Воздушных сил продолжают доносить до оккупантов убедительные аргументы в виде бомб и ракет", – говорится в сообщении.

Накануне, 17 июля, в результате ударов украинской авиации, по данным Генштаба, "российское командование не досчиталось трех десятков оккупантов". Помимо этого, поражены до 20 единиц техники врага, командно-наблюдательный пункт роты и взводный опорный пункт противника.

В ВСУ подчеркнули, что противовоздушная оборона продолжает контролировать воздушное пространство на подконтрольной Украине территории. В частности, за прошедшие сутки был сбит один российский беспилотник.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0wVCJ4MR2wKjjeZuzVLCyYmuHQyfAvUnJYsQ42auzfj5Wqpi1R4gwAxrviRfLuhLal

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

По данным Генштаба ВСУ, потери личного состава РФ за 145 дней полномасштабной войны против Украины составляют 38 450 военных.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, авиация, воздушное пространство, ВСУ, авиаудар, война России против Украины
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