С начала полномасштабного вторжения РФ украинская авиация нанесла по оккупантам более 1750 групповых ударов – Генштаб ВСУ

17 июля в результате ударов украинской авиации, по данным Генштаба, "российское командование не досчиталось трех десятков оккупантов" Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребительной авиации Воздушных сил продолжают доносить до оккупантов убедительные аргументы в виде бомб и ракет", – говорится в сообщении.

Накануне, 17 июля, в результате ударов украинской авиации, по данным Генштаба, "российское командование не досчиталось трех десятков оккупантов". Помимо этого, поражены до 20 единиц техники врага, командно-наблюдательный пункт роты и взводный опорный пункт противника.

В ВСУ подчеркнули, что противовоздушная оборона продолжает контролировать воздушное пространство на подконтрольной Украине территории. В частности, за прошедшие сутки был сбит один российский беспилотник.

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