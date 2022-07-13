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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Авиация ВСУ уничтожила российский склад боеприпасов возле Новопетровки в Херсонской области

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Украинская авиация ликвидировала группировку оккупантов
Украинская авиация ликвидировала группировку оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Авиация Вооруженных сил Украины уничтожила российский склад боеприпасов возле Новопетровки в Херсонской области. Об этом 13 июля в Facebook сообщила оперативная группировка войск "Каховка".

"В Херсонской области, в районе Новопетровки, авиация Вооруженных сил Украины нанесла мощные удары по противнику, в результате был уничтожен склад с боеприпасами и нанесен удар по личному составу противника, который находился в то время рядом", – говорится в сообщении.

О количестве ликвидированных оккупантов не сообщается.

Скриншот: Оперативне угруповання військ "Каховка" / Grouping of troops "Kakhovka" / Facebook
Скриншот: Оперативне угруповання військ "Каховка" / Grouping of troops "Kakhovka" / Facebook

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В июне ВСУ нанесли ряд результативных ударов по складам боеприпасов оккупантов. В частности, уничтожены склад в оккупированной Новой Каховке Херсонской области, склад с боеприпасами к реактивным системам залпового огня и не менее семи складов боеприпасов на территории ОРДЛО.

4 июля украинские военные атаковали склад с боеприпасами российских оккупантов в Снежном Донецкой области. Об этом Сухопутные войска Украины сообщили в Facebook. "Файер-шоу в Снежном Донецкой области. Удар пришелся по складам боеприпасов оккупантов", – коротко прокомментировали военные.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в тот же день подтвердил успешные удары ВСУ по складам в оккупированных областях. "Только за сегодня четыре крупных склада – Торез, Снежное, Хрустальное, в Донецке два и на херсонском направлении еще одно скопление войск", – сказал он.

8 июля ВСУ ударили по складу боеприпасов РФ в оккупированной Новой Каховке Херсонской области. Вечером 11 июля в Новой Каховке взорвали еще один склад боеприпасов армии РФ.

9 июля ВСУ сообщили об ударе по складам боеприпасов оккупантов в районе Чернобаевки Херсонской области. 12 июля сообщалось об ударе по складу боеприпасов российских войск во временно оккупированном селе Чаривное Херсонской области.

13 июля Арестович заявил, что ВСУ нанесли удар американскими системами залпового огня HIMARS по российским складам боеприпасов в оккупированном Луганске.

Теги: Россия, Украина, авиация, Херсонская область, боеприпасы, ВСУ, война России против Украины
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