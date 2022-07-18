Украинская авиация нанесла удары по позициям россиян в двух населенных пунктах Херсонской области – ОК "Юг"

Об этом проинформировало оперативное командование "Юг" в сводке, опубликованной в Facebook 18 июля.

"Дважды враг пытался нанести авиационный удар по освобожденным территориям на севере Херсона. Атаковав наши позиции, немедленно ретировался под натиском ответного огневого поражения. Наши штурмовики дважды нанесли огневое поражение по опорному пункту, пункту поставки боекомплекта и по скоплению живой силы, вооружения и техники врага в районе Благодатного и Давыдова Брода", – сообщили в командовании.

Обстановка на юге, как говорится в сводке, стабильно напряженная и контролируемая.

"Враг продолжает обустройство оборонительных рубежей. В ведении боевых действий ограничен из-за деморализации личного состава, проблем с логистикой и точной работы наших ракетно-артиллерийских подразделений. По итогам суток и работы всех наших подразделений потери оккупантов составляют: 36 рашистов, два самоходных зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1", три машины связи стратегической и оперативной звеньев управления, 11 единиц автомобильной техники. Подтверждено уничтожение двух складов боеприпасов на оккупированных территориях Николаевской области", – добавили в командовании.

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