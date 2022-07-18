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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская авиация нанесла удары по позициям россиян в двух населенных пунктах Херсонской области – ОК "Юг"

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Украинская авиация атаковала позиции РФ в районе Благодатного и Давыдова Брода
Украинская авиация атаковала позиции РФ в районе Благодатного и Давыдова Брода
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинская военная авиация нанесла удары по позициям российских оккупантов в районе Давидова Брода и Благодатного Херсонской области.

Об этом проинформировало оперативное командование "Юг" в сводке, опубликованной в Facebook 18 июля. 

"Дважды враг пытался нанести авиационный удар по освобожденным территориям на севере Херсона. Атаковав наши позиции, немедленно ретировался под натиском ответного огневого поражения. Наши штурмовики дважды нанесли огневое поражение по опорному пункту, пункту поставки боекомплекта и по скоплению живой силы, вооружения и техники врага в районе Благодатного и Давыдова Брода", – сообщили в командовании.

Обстановка на юге, как говорится в сводке, стабильно напряженная и контролируемая.

"Враг продолжает обустройство оборонительных рубежей. В ведении боевых действий ограничен из-за деморализации личного состава, проблем с логистикой и точной работы наших ракетно-артиллерийских подразделений. По итогам суток и работы всех наших подразделений потери оккупантов составляют: 36 рашистов, два самоходных зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1", три машины связи стратегической и оперативной звеньев управления, 11 единиц автомобильной техники. Подтверждено уничтожение двух складов боеприпасов на оккупированных территориях Николаевской области", – добавили в командовании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/okPivden/videos/1077645096523285/

Контекст:

Сегодня – 145-е сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Согласно данным Генштаба ВСУ, бои ведутся на востоке и юге страны, на Донбассе украинские военные отбили несколько попыток штурма оккупантов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: авиация, Херсонская область, вооружение, Николаевская область, боеприпасы, война России против Украины, удары, Панцирь-С, потери России
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