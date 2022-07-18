Значительное число кораблей оккупанты передислоцировали из Крыма в Россию – ВМС Украины

"Противником передислоцировано значительное количество кораблей из Севастополя в Новороссийск и продолжается контроль морских коммуникаций в Азовском море с целью незаконного вывоза продукции, захваченной в Донецкой, Запорожской областях", – говорится в сообщении.
Украинские военные отметили, что российские корабли несут боевую службу "в ракетно безопасных районах в зоне прикрытия береговых систем ПВО, максимально приближенных к побережью".
По данным ВМС Украины на 17 июля, в Черном море дежурят два вражеских носителя ракет "Калибр", в Средиземном море – пять.
"В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации шестью кораблями и катерами. [...] РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря", – подчеркнули в ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
В 2022 году, после открытого вторжения российских войск в Украину, порты украинского полуострова используются оккупантами в военных целях, в частности, для загрузки на корабли ракет, выпущенных по территории Украины. Ракетные удары наносятся также и непосредственно из Крыма.
Между российским Новороссийском и украинским Севастополем расстояние около 400 км.