Значительное число кораблей оккупанты передислоцировали из Крыма в Россию – ВМС Украины

"Противником передислоцировано значительное количество кораблей из Севастополя в Новороссийск и продолжается контроль морских коммуникаций в Азовском море с целью незаконного вывоза продукции, захваченной в Донецкой, Запорожской областях", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что российские корабли несут боевую службу "в ракетно безопасных районах в зоне прикрытия береговых систем ПВО, максимально приближенных к побережью".

По данным ВМС Украины на 17 июля, в Черном море дежурят два вражеских носителя ракет "Калибр", в Средиземном море – пять.

"В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации шестью кораблями и катерами. [...] РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря", – подчеркнули в ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)