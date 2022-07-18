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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Значительное число кораблей оккупанты передислоцировали из Крыма в Россию – ВМС Украины

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Россия использует Крым для атак на материковую Украину
Россия использует Крым для атак на материковую Украину
Фото: krymr.com

Российские оккупанты убрали часть боевых кораблей из оккупированного ими Крыма. Об этом 17 июля проинформировали в Fаcebook Военно-морские силы Вооруженных сил Украины.

"Противником передислоцировано значительное количество кораблей из Севастополя в Новороссийск и продолжается контроль морских коммуникаций в Азовском море с целью незаконного вывоза продукции, захваченной в Донецкой, Запорожской областях", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что российские корабли несут боевую службу "в ракетно безопасных районах в зоне прикрытия береговых систем ПВО, максимально приближенных к побережью".

По данным ВМС Украины на 17 июля, в Черном море дежурят два вражеских носителя ракет "Калибр", в Средиземном море – пять.

"В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации шестью кораблями и катерами. [...] РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря", – подчеркнули в ВСУ.

https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/pfbid02GtH4H149AFud2PsvfenGS94qN8T7GrmgmRQBvmjxDKTHoCchZPzuZKRcHF5CWPBhl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В 2022 году, после открытого вторжения российских войск в Украину, порты украинского полуострова используются оккупантами в военных целях, в частности, для загрузки на корабли ракет, выпущенных по территории Украины. Ракетные удары наносятся также и непосредственно из Крыма.

Между российским Новороссийском и украинским Севастополем расстояние около 400 км.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Крым, Севастополь, война, Черное море, ВМС Украины, корабль, ПВО, Азовское море, вторжение, Средиземное море, Новороссийск, катер, война России против Украины, ракеты, корабли, присоединение, море, российские оккупанты
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