"Те, кто показал, что русские корабли могут пойти... разве что ко дну". Зеленский заявил, что 50 дней обороны – это достижение украинцев

Он поблагодарил лидеров других стран, которые поддержали Украину и помогли получить то, что необходимо для обороны.

"Эти 50 дней показали мне по-другому многих мировых лидеров. Различные государства. Я увидел большую щедрость у тех, кто и сам небогат. Я увидел чрезвычайную решимость у тех, кого мировые лидеры обычно не воспринимали всерьез. Я увидел, что демократический мир действительно имеет тех, чьей воли достаточно для защиты свободы от нападения тирании. Увидел политиков, которые вели себя так, будто у них нет никакой власти. И увидел не политиков, которые сделали за эти 50 дней больше, чем некоторые государственные деятели, претендовавшие на лидерство", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что все это – "только надстройка" над тем, как Украину защищают ее люди, весь ее народ.

"Те, кто остановил продвижение бесконечных колонн российской техники. Те, кто сдерживает постоянные атаки на Донбассе. Те, кто героически обороняет Мариуполь, помогая этой обороной выстоять всему нашему государству. Те, кто остановил наступление с юга. И сделал знаменитой нашу Чернобаевку. Те, кто выгнал врага с севера. Те, кто показал, что российская авиация беззащитна, хотя Россия потратила десятки миллиардов долларов на разные системы, которые должны защищать ее самолеты. Те, кто показал, что русские корабли могут пойти... разве что ко дну. Те, кто помогает армии и обществу найти все, что может быть необходимо. Те, кто спасает, лечит, кто учит. Проводит разминирование. Кто обеспечивает нас всех стабильной связью. Те, кто перестроил цепочки поставок для всей страны. Те, кто поддерживает финансовую стабильность, кто сохранил бизнес и продолжил работу. Те, кто помогает переселенцам. Те, кто начал посевную. Те, кто дает Украине корректную информацию и необходимые эмоции", – перечислил президент.

Он подчеркнул, что 50 дней обороны Украины – это достижение миллионов украинцев.

"За 50 дней этой войны Украина стала героем для всего свободного мира. Для тех, кто обладает достаточной смелостью, чтобы называть вещи своими именами. Для тех, кто не отравлен пропагандой. Вы все стали героями. Все украинцы и все украинки, которые выстояли, которые не сдаются. И которые победят. Которые вернут Украине мир. Я уверен в этом", – подытожил Зеленский.

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