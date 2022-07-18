Ночью Николаев снова подвергся массированному обстрелу россиян, прогремело около 10 взрывов – мэр

Оккупанты массировано обстреливают Николаев несколько ночей подряд, на фото – последствия вчерашней атаки Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

"Снова массированный обстрел Николаева. В городе раздаются мощные взрывы. Уже было слышно около 10", – написал он в 3.12, через пять минут после объявления воздушной тревоги.

Тревогу в городе сняли в 3.36. После этого была еще одна, об обстрелах местные власти не сообщали.

Прошлой ночью оккупанты тоже массировано обстреливали Николаев, взрывы происходили после 3.00, в результате обстрела произошел пожар. Ракеты попали в промышленные предприятия, жертв нет.

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