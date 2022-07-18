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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночью Николаев снова подвергся массированному обстрелу россиян, прогремело около 10 взрывов – мэр

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Оккупанты массировано обстреливают Николаев несколько ночей подряд, на фото последствия вчерашней атаки
Оккупанты массировано обстреливают Николаев несколько ночей подряд, на фото – последствия вчерашней атаки
Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

В ночь на 18 июля Николаев снова подвергся массированному обстрелу российских оккупационных войск. Об этом мэр города Александр Сенкевич сообщил в Telegram.

"Снова массированный обстрел Николаева. В городе раздаются мощные взрывы. Уже было слышно около 10", – написал он в 3.12, через пять минут после объявления воздушной тревоги. 

Тревогу в городе сняли в 3.36. После этого была еще одна, об обстрелах местные власти не сообщали. 

Прошлой ночью оккупанты тоже массировано обстреливали Николаев, взрывы происходили после 3.00, в результате обстрела произошел пожар. Ракеты попали в промышленные предприятия, жертв нет

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города.

С мая Николаев снова подвергается ракетным обстрелам почти ежедневно. Так, 11 июля утром в Николаеве прогремели взрывы, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что город атаковали шестью ракетами, пострадал один человек. 

Утром 15 июля в Николаеве прогремело более 10 мощных взрывов, сообщил мэр города. Позднее стало известно, что Россия атаковала ракетами два университета: Национальный университет кораблестроения (НУК) имени адмирала Макарова и Николаевский национальный университет имени Сухомлинского (бывший Николаевский педагогический институт). В результате обстрелов ранены по меньшей мере четыре человека, отметили в облсовете.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Николаев, Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, Александр Сенкевич, взрывы
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