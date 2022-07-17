17 июля оккупанты обстреляли два промпредприятия в Николаеве – Ким

"Утром, 17 июля, ориентировочно в 3.05, Николаев снова подвергся массированному ракетному обстрелу. Предварительно известно о попадании и пожарах на двух промышленных предприятиях. Подробная информация уточняется", – говорится в сообщении.

Утром мэр Николаева Александр Сенкевич сообщал, что в городе произошло около 10 мощных взрывов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)