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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Николаеве ночью прогремело около 10 мощных взрывов – мэр

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По данным Сенкевича, в результате взрывов произошел пожар
По данным Сенкевича, в результате взрывов произошел пожар
Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook (иллюстративное)

В Николаеве ночью 17 июля прогремело около 10 взрывов. Об этом сообщил в Telegram мэр города Александр Сенкевич.

"Около 10 мощных взрывов прогремело в Николаеве. Предварительно, есть возгорание", – написал он.

Взрывы прозвучали во время воздушнйо тревоги. Подробную информацию Сенкевич пообещал опубликовать позже.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города.

С мая Николаев снова подвергается ракетным обстрелам почти ежедневно. Так, 11 июля утром в Николаеве прогремели взрывы, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что город атаковали шестью ракетами, пострадал один человек. 

Утром 15 июля в Николаеве прогремело более 10 мощных взрывов, сообщил мэр города. Позднее стало известно, что Россия атаковала ракетами два университета: Национальный университет кораблестроения (НУК) имени адмирала Макарова и Николаевский национальный университет имени В.А. Сухомлинского (бывший Николаевский педагогический институт). В результате обстрелов ранены по меньшей мере четыре человека, отметили в облсовете.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: взрыв, Николаев, война России против Украины, Александр Сенкевич, взрывы
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