После ракетного удара по Виннице 14 июля почти 200 человек обратились за медпомощью, четырех ищут – Монастырский

"В результате преступных действий агрессора в Виннице погибло 23 человека, среди которых три ребенка. В учреждения здравоохранения обратилось 197 пострадавших. Четыре человека остаются в розыске как пропавшие без вести", – говорится в сообщении.

Также в результате обстрелов оккупантами Николаева утром 15 июля пострадало два человека.

"Россия ведет себя как государство-террорист, стреляя по гражданскому населению. Мы будем делать все, чтобы найти и наказать тех, кто отдает преступные приказы, и тех, кто их выполняет", – сказал Зеленский.

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