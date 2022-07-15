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ВОЙНА В УКРАИНЕ

После ракетного удара по Виннице 14 июля почти 200 человек обратились за медпомощью, четырех ищут – Монастырский

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Монастырский рассказал Зеленскому о последствиях обстрелов оккупантами Винницы и Николаева
Монастырский рассказал Зеленскому о последствиях обстрелов оккупантами Винницы и Николаева
Фото: president.gov.ua

В результате ракетных ударов по центру Винницы 14 июля погибло 23 человека, почти 200 человек обратились в медицинские учреждения. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский 15 июля на встрече с президентом Владимиром Зеленским, сообщила пресс-служба главы государства.

"В результате преступных действий агрессора в Виннице погибло 23 человека, среди которых три ребенка. В учреждения здравоохранения обратилось 197 пострадавших. Четыре человека остаются в розыске как пропавшие без вести", – говорится в сообщении.

Также в результате обстрелов оккупантами Николаева утром 15 июля пострадало два человека.

"Россия ведет себя как государство-террорист, стреляя по гражданскому населению. Мы будем делать все, чтобы найти и наказать тех, кто отдает преступные приказы, и тех, кто их выполняет", – сказал Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оккупанты нанесли ракетные удары по центру Винницы днем 14 июля. Атакой повреждены 55 домов и 40 автомобилей. Серьезные разрушения получили медицинский центр, дом быта "Юбилейный" и Дом офицеров.

По данным ГСЧС, ракетный удар был нанесен двумя ракетами типа "Калибр" маркировки 3М-14Е. Еще две ракеты сбила ПВО.

По информации на утро 15 июля, спасатели обнаружили тела 23 погибших, из них трое – дети.

Утром 15 июля в Николаеве прогремело более 10 мощных взрывов, сообщил мэр города. Позднее стало известно, что Россия атаковала ракетами два университета: Национальный университет кораблестроения (НУК) имени адмирала Макарова и Николаевский национальный университет имени Сухомлинского (бывший Николаевский педагогический институт).

По НУК попали пять ракет С-300, по педуниверситету – четыре, разрушены два этажа здания, сообщил глава ОВА Виталий Ким. По его словам, до начала учебного года восстановить здания невозможно, поскольку "разрушения достаточно масштабные" и только на экспертизу уйдет много времени.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Николаев, Винница, Владимир Зеленский, война России против Украины, Денис Монастырский
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