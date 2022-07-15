После ракетного удара по Виннице 14 июля почти 200 человек обратились за медпомощью, четырех ищут – Монастырский

"В результате преступных действий агрессора в Виннице погибло 23 человека, среди которых три ребенка. В учреждения здравоохранения обратилось 197 пострадавших. Четыре человека остаются в розыске как пропавшие без вести", – говорится в сообщении.
Также в результате обстрелов оккупантами Николаева утром 15 июля пострадало два человека.
"Россия ведет себя как государство-террорист, стреляя по гражданскому населению. Мы будем делать все, чтобы найти и наказать тех, кто отдает преступные приказы, и тех, кто их выполняет", – сказал Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оккупанты нанесли ракетные удары по центру Винницы днем 14 июля. Атакой повреждены 55 домов и 40 автомобилей. Серьезные разрушения получили медицинский центр, дом быта "Юбилейный" и Дом офицеров.
По данным ГСЧС, ракетный удар был нанесен двумя ракетами типа "Калибр" маркировки 3М-14Е. Еще две ракеты сбила ПВО.
По информации на утро 15 июля, спасатели обнаружили тела 23 погибших, из них трое – дети.
Утром 15 июля в Николаеве прогремело более 10 мощных взрывов, сообщил мэр города. Позднее стало известно, что Россия атаковала ракетами два университета: Национальный университет кораблестроения (НУК) имени адмирала Макарова и Николаевский национальный университет имени Сухомлинского (бывший Николаевский педагогический институт).
По НУК попали пять ракет С-300, по педуниверситету – четыре, разрушены два этажа здания, сообщил глава ОВА Виталий Ким. По его словам, до начала учебного года восстановить здания невозможно, поскольку "разрушения достаточно масштабные" и только на экспертизу уйдет много времени.