"Злочинці всі, хто кров’ю вмив землю у Вінниці!" Потап написал стихотворение в память о погибших во время ракетного обстрела центра города

"Як же жити нам

Куди дітися?

Ірпінь, Буча, тепер Вінниця

Ненажерливі

Вбивці ви

Одеса, Харків тепер Вінниця

Мама молода

І мале дитя

Херсон, Маріуполь, тепер Вінниця

Клята ця війна

І не ма кінця

Київ, Донецьк, тепер Вінниця

Я питаю долю

Я спитаю творця

За що Україна і Вінниця

Віддають себе

Віддають життя

А вони плетуть нісенітниці,

І хтось дивиться,

Комусь віриться,

Що летіли "Калібри" по Вінниці

По воєнних лиш базах

Злочинці всі,

Всі хто кров’ю вмив землю

У Вінниці!" – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)