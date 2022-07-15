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15 июля, 2022
 
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"Злочинці всі, хто кров’ю вмив землю у Вінниці!" Потап написал стихотворение в память о погибших во время ракетного обстрела центра города

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Потап: Як же жити нам, куди дітися?
Потап: Як же жити нам, куди дітися?
Фото: Oleksii Potapenko / Facebook

Украинский рэпер Потап (Алексей Потапенко) 15 июля после ракетного обстрела центра Винницы российскими оккупантами разместил в Instagram видео, в котором читает написанное им стихотворение в память о погибших.

"Як же жити нам
Куди дітися?
Ірпінь, Буча, тепер Вінниця
Ненажерливі
Вбивці ви
Одеса, Харків тепер Вінниця
Мама молода
І мале дитя
Херсон, Маріуполь, тепер Вінниця
Клята ця війна
І не ма кінця
Київ, Донецьк, тепер Вінниця
Я питаю долю
Я спитаю творця
За що Україна і Вінниця
Віддають себе
Віддають життя
А вони плетуть нісенітниці,
І хтось дивиться,
Комусь віриться,
Що летіли "Калібри" по Вінниці
По воєнних лиш базах
Злочинці всі,
Всі хто кров’ю вмив землю
У Вінниці!"  написал он.

Контекст:

Оккупанты нанесли ракетные удары по центру Винницы днем 14 июля. Атакой повреждены 55 домов и 40 автомобилей. Серьезные разрушения получили медицинский центр, дом быта "Юбилейный" и Дом офицеров.

По данным ГСЧС, ракетный удар был нанесен двумя ракетами типа "Калибр" маркировки 3М-14Е. Еще две ракеты сбила ПВО.

По информации на утро 15 июля, спасатели обнаружили тела 23 погибших, из них трое – дети. Пострадали 117 человек, 71 из них, включая троих детей, госпитализирован. Продолжается поиск 18 человек.

Теги: Винница, война России против Украины, Потап, Алексей Потапенко
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