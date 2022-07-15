  "Лиза – это ее жизнь. Я не знаю, как пережить такое горе". Бабушка погибшей в центре Винницы девочки рассказала о состоянии ее матери

По словам Ларисы, сразу после взрывов в городе она смогла дозвониться дочери и от нее узнала о смерти внучки.
"Я вижу взрыв. Тут же звоню ей. А она в истерике: "Мама, Лизы нет больше. Попал снаряд. Ее разорвало на части". И все. Больше я не слышала дочь", – рассказала мать Ирины Дмитриевой.
Она сама добежала до места трагедии и в каждой машине скорой помощи искала свою дочь. Позже нашла ее в одной из больниц города – Ирину госпитализировали в тяжелом состоянии.
"Ноги и руки целые. То, что пишут, что оторвало – нет ноги, руки – все целое, но у нее очень тяжелая травма брюшной полости, печени, легких. Сделали операцию. Пока состояние очень тяжелое", – сообщила Лариса.
Мать Дмитриевой говорит, что Ирина не помнит о трагедии и все время спрашивает у врачей, где ее дочь. Они пока не говорят ей правду.
"Ей нельзя говорить, потому что она не выдержит. Она, наверное забыла. У нее шок, потому что она мне сказала, что Лизы больше нет", – со слезами рассказала бабушка Лизы.
Лариса призналась, что врач запретил говорить дочери о смерти Лизы.
"Сказал, она просто не выдержит. Сразу двоих похороните, если скажете дочери, что ребенок умер", – призналась мать Дмитриевой. – Лиза – это просто ее жизнь. Я не знаю, как она переживет. Я не знаю, как можно пережить такое горе, тем более не похоронить ребенка".
Женщина рассказала, что Лиза в шесть месяцев пережила сложную операцию на сердце и выдержала.
"А тут из-за этих скотов, которые безнаказанно разрушают всю Украину... Они забрали самое дорогое, что у меня есть. Я не знаю, как буду дальше жить. И почему их нельзя наказать?!" – сказала она.
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