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15 июля, 2022
 
Новости

"Лиза – это ее жизнь. Я не знаю, как пережить такое горе". Бабушка погибшей в центре Винницы девочки рассказала о состоянии ее матери

 
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Дочь Ирины Дмитриевой погибла 14 июля в центре Винницы во время ракетного удара
Дочь Ирины Дмитриевой погибла 14 июля в центре Винницы во время ракетного удара
Фото: l.i.z.i.love / Instagram

Мать винничанки Ирины Дмитриевой Лариса 15 июля в интервью "Общественному Новости" рассказала, что в настоящее время ее дочь находится в реанимации в тяжелом состоянии и ничего не помнит о смерти своей дочери Елизаветы, которая погибла во время ракетного обстрела российскими оккупантами центра Винницы днем ранее.

По словам Ларисы, сразу после взрывов в городе она смогла дозвониться дочери и от нее узнала о смерти внучки.

"Я вижу взрыв. Тут же звоню ей. А она в истерике: "Мама, Лизы нет больше. Попал снаряд. Ее разорвало на части". И все. Больше я не слышала дочь", – рассказала мать Ирины Дмитриевой.

Она сама добежала до места трагедии и в каждой машине скорой помощи искала свою дочь. Позже нашла ее в одной из больниц города  Ирину госпитализировали в тяжелом состоянии. 

"Ноги и руки целые. То, что пишут, что оторвало – нет ноги, руки – все целое, но у нее очень тяжелая травма брюшной полости, печени, легких. Сделали операцию. Пока состояние очень тяжелое", – сообщила Лариса.

Мать Дмитриевой говорит, что Ирина не помнит о трагедии и все время спрашивает у врачей, где ее дочь. Они пока не говорят ей правду.

"Ей нельзя говорить, потому что она не выдержит. Она, наверное забыла. У нее шок, потому что она мне сказала, что Лизы больше нет", – со слезами рассказала бабушка Лизы.

Лариса призналась, что врач запретил говорить дочери о смерти Лизы.

"Сказал, она просто не выдержит. Сразу двоих похороните, если скажете дочери, что ребенок умер", – призналась мать Дмитриевой. – Лиза – это просто ее жизнь. Я не знаю, как она переживет. Я не знаю, как можно пережить такое горе, тем более не похоронить ребенка".

Женщина рассказала, что Лиза в шесть месяцев пережила сложную операцию на сердце и выдержала.

"А тут из-за этих скотов, которые безнаказанно разрушают всю Украину... Они забрали самое дорогое, что у меня есть. Я не знаю, как буду дальше жить. И почему их нельзя наказать?!" – сказала она.

ВИДЕО
Видео: Суспільне Новини / YouTube
Контекст:

Оккупанты нанесли ракетные удары по центру Винницы днем 14 июля. Атакой повреждены 55 домов и 40 автомобилей. Серьезные разрушения получили медицинский центр, дом быта "Юбилейный" и Дом офицеров.

Удары крылатыми ракетами "Калибр" были нанесены с подводной лодки из акватории Черного моря, отметили 14 июля в Воздушных силах ВСУ. В то же время в ОК "Юг" 15 июля сообщили, что россияне запустили ракеты по Виннице с корабля у мыса Фиолент в Крыму.

По данным ГСЧС, ракетный удар был нанесен двумя ракетами типа "Калибр" маркировки 3М-14Е. Вес начальной ракеты составляет 1770 кг. Длина ракеты – 6 м 20 см. Боевая часть – 450 кг. Еще две ракеты сбила ПВО.

По информации на утро 15 июля, спасатели обнаружили тела 23 погибших, из них трое – дети. Пострадали 117 человек, 71 из них, включая троих детей, госпитализирован. Продолжается поиск 18 человек.

В России заявили, что удар наносился якобы по "военной цели". Старший советник постоянного представительства РФ при ООН Евгений Варганов заявил 14 июля, что в Доме офицеров "как раз готовились Вооруженные силы". Минобороны РФ 15 июля заявило, что в Доме офицеров в Виннице якобы проходило совещание украинского командования с "иностранцами" по поставкам оружия.

Елизавета принимала участие в съемках рождественского ролика вместе с женой президента Украины Еленой Зеленской. Супруга президента после гибели девочки выразила слова сочувствия ее семье. 

Теги: Винница, дети, война России против Украины, Ирина Дмитриева
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