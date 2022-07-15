Здание Дома офицеров в Виннице снесут – глава ОВА

"Здание Дома офицеров будет снесено. Судьбу "Юбилейного" решит экспертная комиссия", – написал Борзов.
Он уточнил, что по состоянию на 12.00 15 июля в учреждения здравоохранения обратились 197 пострадавших, из них 110 получили помощь амбулаторно, еще 80 остаются на стационарном лечении.
"Погибших – 23, среди них трое детей. 11 человек до сих пор остаются в розыске пропавших без вести", – подытожил Борзов.
Здание Дома офицеров в Виннице известно как концертный зал и культурный центр. В интернете на многочисленных специализированных сайтах продавались билеты на запланированные там мероприятия. Вечером 14 июля здесь должно было состояться, в частности, выступление украинской певицы Roxolana, которая сообщила, что в результате ракетной атаки оккупантов погиб один из членов ее концертной команды.
Оккупанты нанесли ракетные удары по центру Винницы днем 14 июля. Атакой повреждены 55 домов и 40 автомобилей. Серьезные разрушения получили медицинский центр, дом быта "Юбилейный" и Дом офицеров.
Удары крылатыми ракетами "Калибр" были нанесены с подводной лодки из акватории Черного моря, отметили 14 июля в Воздушных силах ВСУ. В то же время в ОК "Юг" 15 июля сообщили, что россияне запустили ракеты по Виннице с корабля у мыса Фиолент в Крыму.
По данным ГСЧС, ракетный удар был нанесен двумя ракетами типа "Калибр" маркировки 3М-14Е. Вес начальной ракеты составляет 1770 кг. Длина ракеты – 6 м 20 см. Боевая часть – 450 кг. Еще две ракеты сбила ПВО.
По информации на утро 15 июля, спасатели обнаружили тела 23 погибших, из них трое – дети. Пострадали 117 человек, 71 из них, включая троих детей, госпитализирован. Продолжается поиск 18 человек.
В России заявили, что удар наносился якобы по "военной цели". Старший советник постоянного представительства РФ при ООН Евгений Варганов заявил 14 июля, что в Доме офицеров "как раз готовились вооруженные силы". Минобороны РФ 15 июля заявило, что в Доме офицеров в Виннице якобы проходило совещание украинского командования с "иностранцами" по поставкам оружия.