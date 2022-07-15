ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Здание Дома офицеров в Виннице снесут – глава ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дом офицеров в Виннице не подлежит восстановлению, решили в ОВА
Дом офицеров в Виннице не подлежит восстановлению, решили в ОВА
Фото: ДСНС України / Telegram

Здание винницкого Дома офицеров, которое попало под ракетный обстрел российских оккупантов 14 июля, будет снесено, сообщил 15 июля в Telegram глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

"Здание Дома офицеров будет снесено. Судьбу "Юбилейного" решит экспертная комиссия", – написал Борзов.

Он уточнил, что по состоянию на 12.00 15 июля в учреждения здравоохранения обратились 197 пострадавших, из них 110 получили помощь амбулаторно, еще 80 остаются на стационарном лечении.

"Погибших – 23, среди них трое детей. 11 человек до сих пор остаются в розыске пропавших без вести", – подытожил Борзов.

Здание Дома офицеров в Виннице известно как концертный зал и культурный центр. В интернете на многочисленных специализированных сайтах продавались билеты на запланированные там мероприятия. Вечером 14 июля здесь должно было состояться, в частности, выступление украинской певицы Roxolana, которая сообщила, что в результате ракетной атаки оккупантов погиб один из членов ее концертной команды.

Контекст:

Оккупанты нанесли ракетные удары по центру Винницы днем 14 июля. Атакой повреждены 55 домов и 40 автомобилей. Серьезные разрушения получили медицинский центр, дом быта "Юбилейный" и Дом офицеров.

Удары крылатыми ракетами "Калибр" были нанесены с подводной лодки из акватории Черного моря, отметили 14 июля в Воздушных силах ВСУ. В то же время в ОК "Юг" 15 июля сообщили, что россияне запустили ракеты по Виннице с корабля у мыса Фиолент в Крыму.

По данным ГСЧС, ракетный удар был нанесен двумя ракетами типа "Калибр" маркировки 3М-14Е. Вес начальной ракеты составляет 1770 кг. Длина ракеты – 6 м 20 см. Боевая часть – 450 кг. Еще две ракеты сбила ПВО.

По информации на утро 15 июля, спасатели обнаружили тела 23 погибших, из них трое – дети. Пострадали 117 человек, 71 из них, включая троих детей, госпитализирован. Продолжается поиск 18 человек.

В России заявили, что удар наносился якобы по "военной цели". Старший советник постоянного представительства РФ при ООН Евгений Варганов заявил 14 июля, что в Доме офицеров "как раз готовились вооруженные силы". Минобороны РФ 15 июля заявило, что в Доме офицеров в Виннице якобы проходило совещание украинского командования с "иностранцами" по поставкам оружия.

Теги: Россия, Украина, ГСЧС, Винница, спасатели, жертвы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, минобороны РФ, ракеты, пострадавшие, удары, ракета, разрушения, погибшие, корабли, российские оккупанты, военное преступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ад для вас покажется раем, сраные ублюдки!﻿" Приходько показала, как радуются рашисты гибели трехлетней девочки в Виннице
"Ад для вас покажется раем, сраные ублюдки!﻿" Приходько показала, как радуются рашисты гибели трехлетней девочки в Виннице
"Я был одним из самых оплачиваемых ведущих". Притула рассказал, за что он и его семья живут во время войны
"Я был одним из самых оплачиваемых ведущих". Притула рассказал, за что он и его семья живут во время войны
"Всех не заблокируют". После ракетного обстрела Винницы украинцы меняют аватарки на черно-белый хештег Russia Terrorist State
"Всех не заблокируют". После ракетного обстрела Винницы украинцы меняют аватарки на черно-белый хештег Russia Terrorist State
"Суть России в одном фото!" В сети обсуждают снимок россиянина, который обнародовал Гордон
"Суть России в одном фото!" В сети обсуждают снимок россиянина, который обнародовал Гордон
  Жена командира полка "Азов" Прокопенко: У меня мама погибла, когда мне было шесть лет, а у него отец. На кладбище они похоронены неподалеку
  Жена командира полка "Азов" Прокопенко: У меня мама погибла, когда мне было шесть лет, а у него отец. На кладбище они похоронены неподалеку
"Давайте нападем на них тракторами". Актер студии "Квартал 95" Великий показал, как Лукашенко "послал" Путина
"Давайте нападем на них тракторами". Актер студии "Квартал 95" Великий показал, как Лукашенко "послал" Путина
"Россиянам нужны не наши земли и наши территории. Они второстепенная цель". Кондратюк рассказал, чего на самом деле от Украины хотят рашисты
"Россиянам нужны не наши земли и наши территории. Они – второстепенная цель". Кондратюк рассказал, чего на самом деле от Украины хотят рашисты
Фронтмен Imagine Dragons в Германии спел Forever Young с поднятым над головой украинским флагом. Видео
Фронтмен Imagine Dragons в Германии спел Forever Young с поднятым над головой украинским флагом. Видео
"Ты беременна?" Узерли засветила округлившийся живот и снялась в постели
"Ты беременна?" Узерли засветила округлившийся живот и снялась в постели
Российский актер Белый: Я уехал, потому что больше не могу оставаться в стране, которая ведет кровавую войну. Не могу больше молчать
Российский актер Белый: Я уехал, потому что больше не могу оставаться в стране, которая ведет кровавую войну. Не могу больше молчать
"Я знаю эту девочку. Знала". Убитая во время ракетного удара по Виннице девочка снялась в рождественском ролике с Зеленской. Видео
"Я знаю эту девочку. Знала". Убитая во время ракетного удара по Виннице девочка снялась в рождественском ролике с Зеленской. Видео
  Российский режиссер Качанов: Мы со Шнуровым поругались. Я сильно его материл
  Российский режиссер Качанов: Мы со Шнуровым поругались. Я сильно его материл G
Дмитрий ГОРДОН
"Было всего 25 лет". Певица Roxolana рассказала о погибшем в Виннице участнике своей команды
"Было всего 25 лет". Певица Roxolana рассказала о погибшем в Виннице участнике своей команды
Фреймут: Гибель людей в Виннице пусть станет нашим криком к миру: "Остановите убийцу и его проклятый недоразвитый народ"
Фреймут: Гибель людей в Виннице пусть станет нашим криком к миру: "Остановите убийцу и его проклятый недоразвитый народ"
Винничанин Узелков – российским оккупантам: Запомните, твари. Я всю оставшуюся жизнь буду ненавидеть, гнобить и бить рашистов
Винничанин Узелков – российским оккупантам: Запомните, твари. Я всю оставшуюся жизнь буду ненавидеть, гнобить и бить рашистов
Умерла бывшая жена Дональда Трампа, 73-летняя Ивана Трамп
Умерла бывшая жена Дональда Трампа, 73-летняя Ивана Трамп
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я просыпаюсь, а он говорит: "Катя, тут тролль пробегал". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, как он сделал ей предложение (257965)
2
"Нам бы еще пару таких Винников и Притул, и "Укроборонпром" можно распускать". Муж Билозир показал авто, которое Винник передал ВСУ (232042)
3
Адвокат Винника подтвердила слухи о том, что артист покинул Украину, и озвучила причину (165788)
4
"От такого взгляда Путин в штаны наделает". Гордон предложил угадать, кто запечатлен на фото: он или голливудский актер (145301)
5
Dantes: Секс три на три? Я так, кстати, развелся (80325)
6
"Доказала, что не терпила". В сети обсуждают пост Гордона о школьнице, написавшей письмо Путину (61610)
7
Кличко: Когда-то думал, что 50 лет – пора готовиться к земле. На свой день рождения подтянулся 50 раз, залез на пятитысячник на Кавказе (51710) G
8
Тополя: Какой единственный маркер позволяет отличить, ползет ДРГ или свои? Только "паляниця-полуниця". Украинский язык позволил многим выжить (50699)
 
 
 
 