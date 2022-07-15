Здание Дома офицеров в Виннице снесут – глава ОВА

Дом офицеров в Виннице не подлежит восстановлению, решили в ОВА Фото: ДСНС України / Telegram

"Здание Дома офицеров будет снесено. Судьбу "Юбилейного" решит экспертная комиссия", – написал Борзов.

Он уточнил, что по состоянию на 12.00 15 июля в учреждения здравоохранения обратились 197 пострадавших, из них 110 получили помощь амбулаторно, еще 80 остаются на стационарном лечении.

"Погибших – 23, среди них трое детей. 11 человек до сих пор остаются в розыске пропавших без вести", – подытожил Борзов.

Здание Дома офицеров в Виннице известно как концертный зал и культурный центр. В интернете на многочисленных специализированных сайтах продавались билеты на запланированные там мероприятия. Вечером 14 июля здесь должно было состояться, в частности, выступление украинской певицы Roxolana, которая сообщила, что в результате ракетной атаки оккупантов погиб один из членов ее концертной команды.