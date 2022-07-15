"Солнышки, мы вас защищаем". Залужный обратился к детям Николаева и подписал марки с кораблем для благотворительного аукциона. Видео

Залужный: Дети из Николаева. Держитесь, мы вас любим Фото: Валерій Залужний / Facebook

"Дети из Николаева. Держитесь, солнышки. Мы вас любим. И защищаем. Вы наше будущее", – сказал Залужный.

Он записал обращение в момент, когда ставил автограф на марках ""Русский военный корабль… все!", которые будут проданы на благотворительном аукционе в поддержку Николаевской областной клинической больницы.

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