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15 июля, 2022
 
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"Солнышки, мы вас защищаем". Залужный обратился к детям Николаева и подписал марки с кораблем для благотворительного аукциона. Видео

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Залужный: Дети из Николаева. Держитесь, мы вас любим
Залужный: Дети из Николаева. Держитесь, мы вас любим
Фото: Валерій Залужний / Facebook

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный записал видеообращение к детям Николаева и Николаевской области, которые обстреливаются российскими оккупантами. Ролик опубликован 14 июля на странице шеф-редактора сайта "Обозреватель" Instagram Ореста Сохара.

"Дети из Николаева. Держитесь, солнышки. Мы вас любим. И защищаем. Вы наше будущее", – сказал Залужный.

Он записал обращение в момент, когда ставил автограф на марках ""Русский военный корабль… все!", которые будут проданы на благотворительном аукционе в поддержку Николаевской областной клинической больницы. 

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев снова подвергается ракетным обстрелам почти ежедневно.

14 июля оккупанты обстреляли ряд гражданских объектов в Николаеве, в частности – гостиницу "Николаев" в центре города.

Теги: Николаев, война России против Украины, Валерий Залужный
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