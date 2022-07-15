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15 июля, 2022
 
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"Russia is terrorist state". Диджей Ana B сожгла портрет Путина в прямом эфире. Видео

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Во время выступления Ana B была одета в майку с надписью "Arm Ukraine Now"
Во время выступления Ana B была одета в майку с надписью "Arm Ukraine Now"
Скриншот: HÖR BERLIN / YouTube

13 июля американский диджей Ana B (Анастасия Бобровская) в прямом эфире платформы HÖR Berlin назвала Россию государством-террористом, а в конце выступления сожгла плакат с изображением президента этой страны Владимира Путина.

Во время выступления диджей была одета в майку с надписью "Arm Ukraine Now". Во время диджей-сета она также использовала фрагменты перехватов разговоров российских оккупантов.

На 50-й минуте ролика Ana B приблизила к камере экран своего телефона, на котором был текст: "Russia is terrorist state".

В конце выступления диджей достала из-под стола плакат с изображением Путина с дыркой на месте лица и подожгла. 

ВИДЕО
Видео: HÖR BERLIN / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Анастасия Бобровская родилась в Украине.

Теги: Владимир Путин, российская агрессия, война России против Украины, диджей
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