  "Russia is terrorist state". Диджей Ana B сожгла портрет Путина в прямом эфире. Видео

Во время выступления Ana B была одета в майку с надписью "Arm Ukraine Now" Скриншот: HÖR BERLIN / YouTube

Во время выступления диджей была одета в майку с надписью "Arm Ukraine Now". Во время диджей-сета она также использовала фрагменты перехватов разговоров российских оккупантов.

На 50-й минуте ролика Ana B приблизила к камере экран своего телефона, на котором был текст: "Russia is terrorist state".

В конце выступления диджей достала из-под стола плакат с изображением Путина с дыркой на месте лица и подожгла.

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Видео: HÖR BERLIN / YouTube

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