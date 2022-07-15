  "Russia is terrorist state". Диджей Ana B сожгла портрет Путина в прямом эфире. Видео

Во время выступления диджей была одета в майку с надписью "Arm Ukraine Now". Во время диджей-сета она также использовала фрагменты перехватов разговоров российских оккупантов.
На 50-й минуте ролика Ana B приблизила к камере экран своего телефона, на котором был текст: "Russia is terrorist state".
В конце выступления диджей достала из-под стола плакат с изображением Путина с дыркой на месте лица и подожгла.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Анастасия Бобровская родилась в Украине.