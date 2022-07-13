  Панин: Я искренне ненавижу Путина – эта шайка воров разворовала мою страну, а теперь убивает людей в Украине

Панин: То, что Украина победит, – я на это надеюсь искренне. Прямо Бога молю: победите! Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Актер заявил, что совесть не позволяет ему молчать о преступлениях, совершаемых российскими оккупантами в Украине.

"Меня так растоптали в России, что мне сейчас чего-то бояться вообще нет никакого смысла. Чего я должен бояться? – сказал актер. – Я просыпаюсь – бомбили Киев, прилетело в Кременчуге в торговый центр. Могу я промолчать? Конечно, могу. Но я лично не могу, потому что понимаю, что там ни в чем не повинные люди. А наше правительство продолжает утверждать, что "это не мы".

Панин подчеркнул, что искренне верит в победу Украины над российскими захватчиками.

"То, что Украина победит, – я на это надеюсь искренне. Прямо Бога молю: победите!" – сказал Панин.

Актер допустил, что после победы мог бы сниматься в Украине.

"Позовут меня в кино – с удовольствием поеду. Не позовут – поеду в Америку. Нет у меня никаких прогнозов. Я занял такую позицию – говорю правду. Каким боком мне это выльется – не знаю. Знаю, что искренне ненавижу [президента РФ Владимира] Путина, и не только потому, что он напал на Украину, он в первую очередь уничтожил свою страну, они разворовали ее. Эта шайка воров превратила моя страну в то, во что превратила, а теперь еще убивает людей в Украине", – подытожил Панин.

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