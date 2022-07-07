"Чтоб ты сдох, сволочь, потому что ты помогаешь украинцам". Панин рассказал о массовых угрозах в свой адрес

"У меня сейчас первый раз за долгие годы проснулась звездная болезнь", – сказал актер.
Он возмутился, что российский политический и общественный деятель Илья Яшин в программе в своем YouTube-канале, посвященной артистам, поддержавшим Украину, не назвал Панина.
"Прямее, чем я, что Путин – убийца, не говорил никто. Теперь я понимаю, что даже оппозиционные политики, как Илья Яшин, боятся произносить мое имя вслух", – сказал Панин. Он добавил, что "у всех русских людей – разжижение мозга". "Это какая-то конъюнктура, бл...дь", – сказал актер.
Он также признался, что каждый день получает сообщения с угрозами.
"Каждый день находят мои телефоны и пишут мне с угрозами: "Чтоб ты сдох, сволочь, потому что ты помогаешь украинцам", "Чтоб ты сдох, скотина, потому что ты собираешь деньги для пацанов в Одессе", – рассказал он.
Панин сообщил, что от украинцев он получает противоположную реакцию.
"Я каждый день слышу на улице людей из Украины, которые ко мне подходят и говорят: "Спасибо за позицию", – рассказал актер.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Панин родился в 1977 году в Москве. Учился в Российском институте театрального искусства, но не окончил его. Самые известные фильмы с его участием – "Звезда" и "Жмурки", а также сериал "Солдаты".
После аннексии Крыма Панин выступил в поддержку оккупационной политики российских властей, за что Служба безопасности Украины открыла в отношении актера уголовное производство. Однако в январе 2020 года Панин в Instagram попросил прощения у украинцев за развязанную Россией войну.
28 марта Панин записал видео, в котором осудил российскую агрессию против Украины и назвал Путина палачом.