"Чтоб ты сдох, сволочь, потому что ты помогаешь украинцам". Панин рассказал о массовых угрозах в свой адрес

Панин: Прямее, чем я, что Путин – убийца, не говорил никто Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"У меня сейчас первый раз за долгие годы проснулась звездная болезнь", – сказал актер.

Он возмутился, что российский политический и общественный деятель Илья Яшин в программе в своем YouTube-канале, посвященной артистам, поддержавшим Украину, не назвал Панина.

"Прямее, чем я, что Путин – убийца, не говорил никто. Теперь я понимаю, что даже оппозиционные политики, как Илья Яшин, боятся произносить мое имя вслух", – сказал Панин. Он добавил, что "у всех русских людей – разжижение мозга". "Это какая-то конъюнктура, бл...дь", – сказал актер.

Он также признался, что каждый день получает сообщения с угрозами.

"Каждый день находят мои телефоны и пишут мне с угрозами: "Чтоб ты сдох, сволочь, потому что ты помогаешь украинцам", "Чтоб ты сдох, скотина, потому что ты собираешь деньги для пацанов в Одессе", – рассказал он.

Панин сообщил, что от украинцев он получает противоположную реакцию.

"Я каждый день слышу на улице людей из Украины, которые ко мне подходят и говорят: "Спасибо за позицию", – рассказал актер.

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