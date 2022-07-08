Полиция опознала 20 погибших в результате обстрела ТЦ в Кременчуге. Еще один считается пропавшим без вести

"В настоящее время на месте разрушенного российскими войсками торгового центра продолжаются поисково-спасательные работы, один человек до сих пор считается пропавшим без вести", – рассказали правоохранители.

В полиции добавили, что в первые дни после удара по ТЦ на месте попадания российской ракеты работало 26 специалистов-криминалистов, были привлечены передвижные криминалистические лаборатории полтавской, киевской и луганской полиции.

"Мы отбирали ДНК-профили у родственников погибших и сравнивали с образцами, изъятыми на месте преступления. Благодаря кропотливой работе наших криминалистов в кратчайшие сроки было проработано большое количество ДНК-материала и установлены личности погибших. Это очень важно для людей, которые потеряли своих родных", – отметил начальник отдела криминалистического обеспечения Нацполиции Игорь Малыш.