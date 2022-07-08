Полиция опознала 20 погибших в результате обстрела ТЦ в Кременчуге. Еще один считается пропавшим без вести

"В настоящее время на месте разрушенного российскими войсками торгового центра продолжаются поисково-спасательные работы, один человек до сих пор считается пропавшим без вести", – рассказали правоохранители.
В полиции добавили, что в первые дни после удара по ТЦ на месте попадания российской ракеты работало 26 специалистов-криминалистов, были привлечены передвижные криминалистические лаборатории полтавской, киевской и луганской полиции.
"Мы отбирали ДНК-профили у родственников погибших и сравнивали с образцами, изъятыми на месте преступления. Благодаря кропотливой работе наших криминалистов в кратчайшие сроки было проработано большое количество ДНК-материала и установлены личности погибших. Это очень важно для людей, которые потеряли своих родных", – отметил начальник отдела криминалистического обеспечения Нацполиции Игорь Малыш.
Оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге днем 27 июня. Вследствие обстрела начался пожар, обрушились конструкции здания.
По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, оккупанты выпустили по Кременчугу две крылатые ракеты воздушного базирования Х-22. По информации Воздушных сил ВСУ, пуски велись из Курской области России. Одна из двух ракет оккупантов попала в завод дорожных машин "Кредмаш".
28 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил о целенаправленной ракетной атаке оккупантов на ТЦ "Амстор" и показал соответствующее видео с камер наблюдения. До этого роспропаганда и минобороны РФ пытались отрицать прямое попадание российской ракеты в гражданский объект.
Зеленский во время выступления в Совбезе ООН 28 июня говорил, что после удара "десятки людей числятся пропавшими без вести". На тот момент было известно о 18 погибших и более 50 раненых.