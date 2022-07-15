The Washington Post назвала наиболее вероятного преемника Путина

Издание отмечает, что Патрушев – многолетний соратник Путина с тех пор, как они вместе служили в КГБ в советском Ленинграде. А с начала полномасштабного вторжения секретарь Совбеза стал одним из рупоров милитаристской политики России.
Когда Путин начал войну, "момент Патрушева настал", считает опрошенная изданием основатель российского политического консалтингового агентства R.Politik Татьяна Становая.
"Его идеи лежат в основе решений, принимаемых Путиным. Он – одна из немногих фигур, к которым прислушивается Путин", – сказала она.
Издание напоминает о слухах о состоянии здоровья Путина и о том, что он болен раком, избегает поездок и публичных выступлений. А в это время Патрушев продолжает набирать политический вес и "разъезжает по территории бывшего Советского Союза".
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии The Washington Post заявил, что предположение о том, что роль Патрушева изменилась, является "выдумкой". По словам Пескова, у Патрушева всегда была "широкая сфера полномочий".
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.
В 2020 году бывший советник Путина, российский экономист Андрей Илларионов говорил, что в ближайший круг президента РФ входят шесть человек: Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников, бывший руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, бизнесмен, основной акционер банка "Россия" Юрий Ковальчук и глава администрации президента Антон Вайно.
В апреле агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Путин принимал решение о вторжение в Украину в кругу небольшого числа "ястребов", куда входят Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов.
Ряд экспертов, например, бывший российский банкир Сергей Пугачев, который ранее входил в близкое окружение Путина, считают, что Патрушев в будущем может заменить Путина на посту президента.