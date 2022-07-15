The Washington Post назвала наиболее вероятного преемника Путина

Издание отмечает, что Патрушев – многолетний соратник Путина с тех пор, как они вместе служили в КГБ в советском Ленинграде. А с начала полномасштабного вторжения секретарь Совбеза стал одним из рупоров милитаристской политики России.

Когда Путин начал войну, "момент Патрушева настал", считает опрошенная изданием основатель российского политического консалтингового агентства R.Politik Татьяна Становая.

"Его идеи лежат в основе решений, принимаемых Путиным. Он – одна из немногих фигур, к которым прислушивается Путин", – сказала она.

Издание напоминает о слухах о состоянии здоровья Путина и о том, что он болен раком, избегает поездок и публичных выступлений. А в это время Патрушев продолжает набирать политический вес и "разъезжает по территории бывшего Советского Союза".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии The Washington Post заявил, что предположение о том, что роль Патрушева изменилась, является "выдумкой". По словам Пескова, у Патрушева всегда была "широкая сфера полномочий".