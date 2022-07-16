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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Утром оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев – ОВА

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В результате обстрелов в Николаеве произошли пожары (на фото последствия вчерашней атаки)
В результате обстрелов в Николаеве произошли пожары (на фото – последствия вчерашней атаки)
Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

Утром 16 июля российские оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев. Об этом глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил в Telegram.

Утром, ориентировочно в 4.00, враг в очередной раз обстрелял Николаев. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", – написал он. 

Кроме того, оккупанты 15 июля обстреливали населенные пункты области, в Баштанском районе двое раненых, есть повреждения жилых домов и критической инфраструктуры, проинформировал Ким. 

В региональном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям проинформировали, что в результате попадания вражеских снарядов в Николаеве произошли пожары. 

"Из-за попадания боеприпасов горели производственные помещения, два автомобиля, хозяйственная постройка и сухостой в Николаеве. Пожарные потушили пожары на площади 800 м² и 50 м²", – сообщили в ГСЧС. 

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города.

С мая Николаев снова подвергается ракетным обстрелам почти ежедневно. Так, 11 июля утром в Николаеве прогремели взрывы, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что город атаковали шестью ракетами, пострадал один человек. 

Утром 15 июля в Николаеве прогремело более 10 мощных взрывов, сообщил мэр города. Позднее стало известно, что Россия атаковала ракетами два университета: Национальный университет кораблестроения (НУК) имени адмирала Макарова и Николаевский национальный университет имени В.А. Сухомлинского (бывший Николаевский педагогический институт). В результате обстрелов ранены по меньшей мере четыре человека, отметили в облсовете.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: пожар, Николаев, ГСЧС, Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, Виталий Ким, российские оккупанты
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