Утром оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев – ОВА

В результате обстрелов в Николаеве произошли пожары (на фото – последствия вчерашней атаки) Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

Утром, ориентировочно в 4.00, враг в очередной раз обстрелял Николаев. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", – написал он.

Кроме того, оккупанты 15 июля обстреливали населенные пункты области, в Баштанском районе двое раненых, есть повреждения жилых домов и критической инфраструктуры, проинформировал Ким.

В региональном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям проинформировали, что в результате попадания вражеских снарядов в Николаеве произошли пожары.

"Из-за попадания боеприпасов горели производственные помещения, два автомобиля, хозяйственная постройка и сухостой в Николаеве. Пожарные потушили пожары на площади 800 м² и 50 м²", – сообщили в ГСЧС.

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