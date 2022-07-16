Утром оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев – ОВА

Утром, ориентировочно в 4.00, враг в очередной раз обстрелял Николаев. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", – написал он.
Кроме того, оккупанты 15 июля обстреливали населенные пункты области, в Баштанском районе двое раненых, есть повреждения жилых домов и критической инфраструктуры, проинформировал Ким.
В региональном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям проинформировали, что в результате попадания вражеских снарядов в Николаеве произошли пожары.
"Из-за попадания боеприпасов горели производственные помещения, два автомобиля, хозяйственная постройка и сухостой в Николаеве. Пожарные потушили пожары на площади 800 м² и 50 м²", – сообщили в ГСЧС.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города.
С мая Николаев снова подвергается ракетным обстрелам почти ежедневно. Так, 11 июля утром в Николаеве прогремели взрывы, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что город атаковали шестью ракетами, пострадал один человек.
Утром 15 июля в Николаеве прогремело более 10 мощных взрывов, сообщил мэр города. Позднее стало известно, что Россия атаковала ракетами два университета: Национальный университет кораблестроения (НУК) имени адмирала Макарова и Николаевский национальный университет имени В.А. Сухомлинского (бывший Николаевский педагогический институт). В результате обстрелов ранены по меньшей мере четыре человека, отметили в облсовете.