Зеленский объяснил Трюдо, что после обстрелов украинских городов санкции против России нужно усиливать

Канадские СМИ предполагают, что Трюдо и Зеленский говорили о турбине Фото: ЕРА

"Поговорил с Трюдо. Поблагодарил за постоянную мощную оборонную поддержку. Повторно подчеркнул, что международная позиция относительно санкций должна быть принципиальной. После терактов в Виннице, Николаеве, Часовом Яре и так далее давление нужно усиливать, а не ослаблять", – написал Зеленский.

Поговорив з @JustinTrudeau. Подякував за постійну потужну оборонну підтримку. Повторно наголосив, що міжнародна позиція щодо санкцій має бути принциповою. Після терактів у Вінниці, Миколаєві, Часовому Яру та ін. тиск треба посилювати, а не послаблювати. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 17, 2022

Канадская The Globe and Mail пишет, что темой разговора Трюдо и Зеленского могла была стать турбина для газопровода "Северный поток", которую ремонтировали в Канаде и которую согласились вернуть в Европу на фоне антироссийских санкций за вторжение в Украину.

Зеленский называл решение Канады недопустимым исключением из санкций.