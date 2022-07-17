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Зеленский объяснил Трюдо, что после обстрелов украинских городов санкции против России нужно усиливать

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Канадские СМИ предполагают, что Трюдо и Зеленский говорили о турбине
Канадские СМИ предполагают, что Трюдо и Зеленский говорили о турбине
Фото: ЕРА

17 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Twitter о своем телефонном разговоре с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

"Поговорил с Трюдо. Поблагодарил за постоянную мощную оборонную поддержку. Повторно подчеркнул, что международная позиция относительно санкций должна быть принципиальной. После терактов в Виннице, Николаеве, Часовом Яре и так далее давление нужно усиливать, а не ослаблять", – написал Зеленский.

Канадская The Globe and Mail пишет, что темой разговора Трюдо и Зеленского могла была стать турбина для газопровода "Северный поток", которую ремонтировали в Канаде и которую согласились вернуть в Европу на фоне антироссийских санкций за вторжение в Украину.

Зеленский называл решение Канады недопустимым исключением из санкций.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Украина, теракт, Канада, Николаев, санкции, Винница, телефоны, Северный поток, вторжение, Владимир Зеленский, обстрелы, президент, Джастин Трюдо, турбины, премьер-министр, Часов Яр
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