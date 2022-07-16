Среди погибших от ракетного удара РФ по Виннице – восьмилетний мальчик из Херсона

По словам Луговой, в момент взрыва мальчик был в машине, предположительно – вместе со своим дядей.
"Они ждали ушедшую в "ПриватБанк" бабушку. Бабушка осталась невредимой, другой пассажир – в больнице, а маленький Кирилл погиб от пламени в машине. Его будут идентифицировать с помощью ДНК-экспертизы", – сказала Лугова.
Центр стратегических коммуникаций и противодействия дезинформации при Минкульте Украины пишет, что Кирилл и его мать бежали из оккупированного Россией Херсона в апреле.
This was 8 year old Kyrylo Piakhin.— Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) July 16, 2022
Kyrylo and his mother fled russia-occupied Kherson in April to the 'safety' of #Vynnytsia.
The russian missile strikes on Vynnytsia hit the car he was sitting in with his grandmother.#RussianWarCrimes #russiaisaterrorisstate pic.twitter.com/vGHWxtMI5s
Координационный центр по вопросам переселенцев из Херсонской области в Виннице предлагает херсонцам, пострадавшим при взрывах, обращаться за помощью по адресу: проспект Космонавтов, 30, кабинет 403.
Оккупанты нанесли ракетные удары по центру Винницы днем 14 июля. Атакой повреждены 55 домов и 40 автомобилей. Серьезные разрушения получили медицинский центр, дом быта "Юбилейный" и Дом офицеров.
По информации на утро 16 июля, погибло 24 человека, в том числе трое детей: четырехлетняя девочка и два мальчика семи и восьми лет. 202 пострадавших обратились за медицинской помощью, четыре человека считаются пропавшими без вести.
По разным данным, ракетный удар был нанесен двумя или тремя ракетами типа "Калибр", выпущенными из акватории Черного моря. Еще две ракеты сбила ПВО.
В России признали, что совершили ракетную атаку по зданию Дома офицеров в Виннице, и выдвинули несколько "обоснований", согласно которым там якобы не то "тренировались ВСУ", не то "проходило совещание командования украинских Воздушных сил и иностранных поставщиков вооружений". На самом деле это здание много лет используется как культурный центр и концертный зал. Среди погибших и раненых есть музыканты, которые должны были выступать в тот день.