ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Среди погибших от ракетного удара РФ по Виннице – восьмилетний мальчик из Херсона

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Восьмилетний Кирилл был в машине в момент ракетного удара по центру Винницы
Восьмилетний Кирилл был в машине в момент ракетного удара по центру Винницы
Фото: Stratcom Centre UA / Twitter

Среди трех детей, погибших в Виннице во время ракетного обстрела войсками РФ 14 июля, был Кирилл Пяхин из Херсона. Об этом Общественному рассказала временно исполняющая обязанности городского головы Херсона Галина Луговая.

По словам Луговой, в момент взрыва мальчик был в машине, предположительно – вместе со своим дядей.

"Они ждали ушедшую в "ПриватБанк" бабушку. Бабушка осталась невредимой, другой пассажир – в больнице, а маленький Кирилл погиб от пламени в машине. Его будут идентифицировать с помощью ДНК-экспертизы", – сказала Лугова.

Центр стратегических коммуникаций и противодействия дезинформации при Минкульте Украины пишет, что Кирилл и его мать бежали из оккупированного Россией Херсона в апреле.

Координационный центр по вопросам переселенцев из Херсонской области в Виннице предлагает херсонцам, пострадавшим при взрывах, обращаться за помощью по адресу: проспект Космонавтов, 30, кабинет 403.

Контекст:

Оккупанты нанесли ракетные удары по центру Винницы днем 14 июля. Атакой повреждены 55 домов и 40 автомобилей. Серьезные разрушения получили медицинский центр, дом быта "Юбилейный" и Дом офицеров.

По информации на утро 16 июля, погибло 24 человека, в том числе трое детейчетырехлетняя девочка и два мальчика семи и восьми лет. 202 пострадавших обратились за медицинской помощью, четыре человека считаются пропавшими без вести.

По разным данным, ракетный удар был нанесен двумя или тремя ракетами типа "Калибр", выпущенными из акватории Черного моря. Еще две ракеты сбила ПВО.

В России признали, что совершили ракетную атаку по зданию Дома офицеров в Виннице, и выдвинули несколько "обоснований", согласно которым там якобы не то "тренировались ВСУ", не то "проходило совещание командования украинских Воздушных сил и иностранных поставщиков вооружений". На самом деле это здание много лет используется как культурный центр и концертный зал. Среди погибших и раненых есть музыканты, которые должны были выступать в тот день.

Теги: взрыв, Винница, переселенцы, дети, война России против Украины, ракеты, мальчик, погибшие
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Люди из другой реальности", "В данной ситуации выставлять такие фото – странно". Жена Ярославского похвасталась отдыхом на Лазурном берегу
"Люди из другой реальности", "В данной ситуации выставлять такие фото – странно". Жена Ярославского похвасталась отдыхом на Лазурном берегу
  "Не можу мовчати". Билык переписала слова песни "Мовчати". Теперь она не о любви, а о войне
  "Не можу мовчати". Билык переписала слова песни "Мовчати". Теперь она не о любви, а о войне
"Солнышки, мы вас защищаем". Залужный обратился к детям Николаева и подписал марки с кораблем для благотворительного аукциона. Видео
"Солнышки, мы вас защищаем". Залужный обратился к детям Николаева и подписал марки с кораблем для благотворительного аукциона. Видео
"Злочинці всі, хто кров’ю вмив землю у Вінниці!" Потап написал стихотворение в память о погибших во время ракетного обстрела центра города
"Злочинці всі, хто кров’ю вмив землю у Вінниці!" Потап написал стихотворение в память о погибших во время ракетного обстрела центра города
  "Russia is terrorist state". Диджей Ana B сожгла портрет Путина в прямом эфире. Видео
  "Russia is terrorist state". Диджей Ana B сожгла портрет Путина в прямом эфире. Видео
  "Лиза – это ее жизнь. Я не знаю, как пережить такое горе". Бабушка погибшей в центре Винницы девочки рассказала о состоянии ее матери
  "Лиза – это ее жизнь. Я не знаю, как пережить такое горе". Бабушка погибшей в центре Винницы девочки рассказала о состоянии ее матери
"Уважаемый президент. Я всегда с такой радостью приезжаю к вам". Повалий спела перед Лукашенко и назвала Беларусь своим домом
"Уважаемый президент. Я всегда с такой радостью приезжаю к вам". Повалий спела перед Лукашенко и назвала Беларусь своим домом
  Вакарчук под обстрелами на передовой рассказал о новорожденной дочери. Видео
  Вакарчук под обстрелами на передовой рассказал о новорожденной дочери. Видео
"Все еще сенсационная фигура", "Естественная и спортивная". 57-летняя Херли снялась в белом бикини
"Все еще сенсационная фигура", "Естественная и спортивная". 57-летняя Херли снялась в белом бикини
  Панин о замалчивающей войну Лолите: Мы перестали общаться
  Панин о замалчивающей войну Лолите: Мы перестали общаться
"Ад для вас покажется раем, сраные ублюдки!﻿" Приходько показала, как радуются рашисты гибели трехлетней девочки в Виннице
"Ад для вас покажется раем, сраные ублюдки!﻿" Приходько показала, как радуются рашисты гибели трехлетней девочки в Виннице
"Я был одним из самых оплачиваемых ведущих". Притула рассказал, за что он и его семья живут во время войны
"Я был одним из самых оплачиваемых ведущих". Притула рассказал, за что он и его семья живут во время войны
"Всех не заблокируют". После ракетного обстрела Винницы украинцы меняют аватарки на черно-белый хештег Russia Terrorist State
"Всех не заблокируют". После ракетного обстрела Винницы украинцы меняют аватарки на черно-белый хештег Russia Terrorist State
"Суть России в одном фото!" В сети обсуждают снимок россиянина, который обнародовал Гордон
"Суть России в одном фото!" В сети обсуждают снимок россиянина, который обнародовал Гордон
  Жена командира полка "Азов" Прокопенко: У меня мама погибла, когда мне было шесть лет, а у него отец. На кладбище они похоронены неподалеку
  Жена командира полка "Азов" Прокопенко: У меня мама погибла, когда мне было шесть лет, а у него отец. На кладбище они похоронены неподалеку
"Давайте нападем на них тракторами". Актер студии "Квартал 95" Великий показал, как Лукашенко "послал" Путина
"Давайте нападем на них тракторами". Актер студии "Квартал 95" Великий показал, как Лукашенко "послал" Путина
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я просыпаюсь, а он говорит: "Катя, тут тролль пробегал". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, как он сделал ей предложение (321138)
2
"От такого взгляда Путин в штаны наделает". Гордон предложил угадать, кто запечатлен на фото: он или голливудский актер (187404)
3
"Суть России в одном фото!" В сети обсуждают снимок россиянина, который обнародовал Гордон (109274)
4
Dantes: Секс три на три? Я так, кстати, развелся (88784)
5
"Уважаемый президент. Я всегда с такой радостью приезжаю к вам". Повалий спела перед Лукашенко и назвала Беларусь своим домом (77027)
6
Тополя: Какой единственный маркер позволяет отличить, ползет ДРГ или свои? Только "паляниця-полуниця". Украинский язык позволил многим выжить (53498)
7
"Россиянам нужны не наши земли и наши территории. Они – второстепенная цель". Кондратюк рассказал, чего на самом деле от Украины хотят рашисты (45625)
8
"Она заехала лично сказать спасибо". Жена раненого военнослужащего рассказала о визите Поляковой в палату к ее мужу (44734)
 
 
 
 