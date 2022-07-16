Среди погибших от ракетного удара РФ по Виннице – восьмилетний мальчик из Херсона

Восьмилетний Кирилл был в машине в момент ракетного удара по центру Винницы Фото: Stratcom Centre UA / Twitter

По словам Луговой, в момент взрыва мальчик был в машине, предположительно – вместе со своим дядей.

"Они ждали ушедшую в "ПриватБанк" бабушку. Бабушка осталась невредимой, другой пассажир – в больнице, а маленький Кирилл погиб от пламени в машине. Его будут идентифицировать с помощью ДНК-экспертизы", – сказала Лугова.

Центр стратегических коммуникаций и противодействия дезинформации при Минкульте Украины пишет, что Кирилл и его мать бежали из оккупированного Россией Херсона в апреле.

This was 8 year old Kyrylo Piakhin.



Kyrylo and his mother fled russia-occupied Kherson in April to the 'safety' of #Vynnytsia.



The russian missile strikes on Vynnytsia hit the car he was sitting in with his grandmother.#RussianWarCrimes #russiaisaterrorisstate pic.twitter.com/vGHWxtMI5s — Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) July 16, 2022

Координационный центр по вопросам переселенцев из Херсонской области в Виннице предлагает херсонцам, пострадавшим при взрывах, обращаться за помощью по адресу: проспект Космонавтов, 30, кабинет 403.