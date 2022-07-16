В Виннице на причастность к корректировке обстрелов проверяют 300 человек – СБУ

"На месте преступления работают следователи и оперативники СБУ. Проводят детальный осмотр места преступления, устанавливают и опрашивают свидетелей и очевидцев, проводят контрразведывательные мероприятия... С целью обеспечения следствия достаточной доказательной базой, поиска свидетелей и участников событий сотрудники СБУ и Национальной полиции проводили и проводят соответствующие фильтрационные мероприятия", – сообщили в пресс-центре регионального управления СБУ.
В спецслужбе попросили винничан и гостей города "с пониманием отнестись к работе правоохранителей".
В СБУ заявили, что российские военные, которые запускали ракеты, уже "предварительно известны", им намерены сообщить о подозрении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
"Уже началось установление всех виновных, причастных к удару по Виннице. И на национальном, и на международном уровне сделаем все, чтобы абсолютно все российские убийцы отвечали за содеянное", – заявил 15 июля президент Владимир Зеленский.
Контекст:
Оккупанты нанесли ракетные удары по центру Винницы днем 14 июля. Атакой повреждены 55 домов и 40 автомобилей. Серьезные разрушения получили медицинский центр, дом быта "Юбилейный" и Дом офицеров.
По последним данным от местных властей, погибло 24 человека, в том числе трое детей. 202 обратились за медицинской помощью, четыре считаются пропавшими без вести.
По данным ГСЧС, ракетный удар был нанесен двумя (по данным СБУ – тремя) ракетами типа "Калибр" маркировки 3М-14Е. Еще две ракеты сбила ПВО.