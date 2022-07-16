В Виннице на причастность к корректировке обстрелов проверяют 300 человек – СБУ

В СБУ просят жителей и гостей Винницы "с пониманием отнестись к работе правоохранителей" Фото: ДСНС України / Telegram

"На месте преступления работают следователи и оперативники СБУ. Проводят детальный осмотр места преступления, устанавливают и опрашивают свидетелей и очевидцев, проводят контрразведывательные мероприятия... С целью обеспечения следствия достаточной доказательной базой, поиска свидетелей и участников событий сотрудники СБУ и Национальной полиции проводили и проводят соответствующие фильтрационные мероприятия", – сообщили в пресс-центре регионального управления СБУ.

В спецслужбе попросили винничан и гостей города "с пониманием отнестись к работе правоохранителей".