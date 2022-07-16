Зеленский: Уже началось установление всех причастных к удару по Виннице

"Уже началось установление всех виновных, причастных к удару по Виннице. И на национальном, и на международном уровне сделаем все, чтобы абсолютно все российские убийцы отвечали за содеянное", – сказал он.
По словам президента, после Винницы и других террористических ударов российской армии оккупанты должны почувствовать, что значит справедливый ответ на террор.
"В частности, почувствовать благодаря санкциям. Конечно, свою часть ответа обязательно обеспечат Вооруженные силы Украины. Спокойных ночей у оккупантов не будет", – заявил глава государства.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оккупанты нанесли ракетные удары по центру Винницы днем 14 июля. Атакой повреждены 55 домов и 40 автомобилей. Серьезные разрушения получили медицинский центр, дом быта "Юбилейный" и Дом офицеров.
По данным ГСЧС, ракетный удар был нанесен двумя ракетами типа "Калибр" маркировки 3М-14Е. Еще две ракеты сбила ПВО.
По последним данным от министра внутренних дел Дениса Монастырского, погибло 23 человека, в том числе трое детей. 197 обратились за медицинской помощью, четыре считаются пропавшими без вести.