Зеленский: Уже началось установление всех причастных к удару по Виннице

Зеленский: Спокойных ночей у оккупантов не будет Фото: EPA

"Уже началось установление всех виновных, причастных к удару по Виннице. И на национальном, и на международном уровне сделаем все, чтобы абсолютно все российские убийцы отвечали за содеянное", – сказал он.

По словам президента, после Винницы и других террористических ударов российской армии оккупанты должны почувствовать, что значит справедливый ответ на террор.

"В частности, почувствовать благодаря санкциям. Конечно, свою часть ответа обязательно обеспечат Вооруженные силы Украины. Спокойных ночей у оккупантов не будет", – заявил глава государства.

Война России против Украины. Главное (обновляется)