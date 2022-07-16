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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Одна из раненных от ракетного удара в Виннице умерла, количество пострадавших превысило 200 человек

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В результате атаки на Винницу погибло 24 человека, в списке пропавших без вести остаются четверо
В результате атаки на Винницу погибло 24 человека, в списке пропавших без вести остаются четверо
Фото: Сергій Моргунов - Вінницький міський голова / Telegram

Число погибших после ракетного удара российских оккупантов по центру Винницы 14 июля выросло до 24. Об этом сообщил утром 16 июля глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

"К сожалению, еще одна женщина скончалась сегодня в больнице – 85% ожогов. Продолжают лечение 68 пострадавших, среди которых четверо детей", – написал Борзов.

Мэр города Сергей Моргунов сообщил, что в общей сложности к 7.00 16 июля медицинскую помощь оказали 202 людям, пострадавшим от ракетных ударов. 

"Спасательные работы продолжаются... Остается неизвестной судьба еще четырех человек", – написал Моргунов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оккупанты нанесли ракетные удары по центру Винницы днем 14 июля. Атакой повреждены 55 домов и 40 автомобилей. Серьезные разрушения получили медицинский центр, дом быта "Юбилейный" и Дом офицеров.

По данным ГСЧС, ракетный удар был нанесен двумя ракетами типа "Калибр" маркировки 3М-14Е. Еще две ракеты сбила ПВО.

Среди погибших в результате атаки – трое детейчетырехлетняя девочка и два мальчика семи и восьми лет.

Теги: Винница, раненые, война России против Украины, пострадавшие, Сергей Моргунов, погибшие, Сергей Борзов
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