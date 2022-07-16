Одна из раненных от ракетного удара в Виннице умерла, количество пострадавших превысило 200 человек

"К сожалению, еще одна женщина скончалась сегодня в больнице – 85% ожогов. Продолжают лечение 68 пострадавших, среди которых четверо детей", – написал Борзов.
Мэр города Сергей Моргунов сообщил, что в общей сложности к 7.00 16 июля медицинскую помощь оказали 202 людям, пострадавшим от ракетных ударов.
"Спасательные работы продолжаются... Остается неизвестной судьба еще четырех человек", – написал Моргунов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оккупанты нанесли ракетные удары по центру Винницы днем 14 июля. Атакой повреждены 55 домов и 40 автомобилей. Серьезные разрушения получили медицинский центр, дом быта "Юбилейный" и Дом офицеров.
По данным ГСЧС, ракетный удар был нанесен двумя ракетами типа "Калибр" маркировки 3М-14Е. Еще две ракеты сбила ПВО.
Среди погибших в результате атаки – трое детей: четырехлетняя девочка и два мальчика семи и восьми лет.