Одна из раненных от ракетного удара в Виннице умерла, количество пострадавших превысило 200 человек

В результате атаки на Винницу погибло 24 человека, в списке пропавших без вести остаются четверо Фото: Сергій Моргунов - Вінницький міський голова / Telegram

"К сожалению, еще одна женщина скончалась сегодня в больнице – 85% ожогов. Продолжают лечение 68 пострадавших, среди которых четверо детей", – написал Борзов.

Мэр города Сергей Моргунов сообщил, что в общей сложности к 7.00 16 июля медицинскую помощь оказали 202 людям, пострадавшим от ракетных ударов.

"Спасательные работы продолжаются... Остается неизвестной судьба еще четырех человек", – написал Моргунов.

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