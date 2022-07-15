С начала вторжения россияне нанесли более 17 тыс. ударов по гражданским объектам и около 300 по военным – МВД Украины

"На руках российских военных кровь мирных жителей Украины. Они хорошо понимают, куда улетают их ракеты. И это, безусловно, военные преступления", – подчеркнул Енин.
Он отметил, что российские пропагандисты после удара по Дому офицеров и дому быта "Юбилейный" в центре Винницы начали заявлять, что "попали в военную базу".
"Какую военную базу? Что, извините, там делали эти три ребенка, которых убили российские ракеты? Россиянам видятся военные базы везде, где есть мирные украинцы, очевидно, у них стоит задача уничтожить нас, украинцев", – сказал Енин.
Чиновник отметил, что только 13 июля Россия обстреливала населенные пункты Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской областей, а утром 14-го атаковала Николаев и Винницу – и везде била по гражданским.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты с момента полномасштабного вторжения неоднократно обстреливали из артиллерии, РСЗО и с помощью ракет большой дальности гражданские объекты в разных регионах Украины, что не раз приводило к массовой гибели мирных жителей.
РФ ни разу не взяла на себя ответственность за эти обстрелы, обвиняя в "провокациях" ВСУ и неких "националистов" или приписывая атакуемым объектам военное назначение.
В частности, в ударе по вокзалу Краматорска Донецкой области Россия обвинила украинскую сторону. Ответственность за удар по торговому центру в Кременчуге Полтавской области РФ брать на себя отказалась, заявив, что атаковала расположенный рядом завод, где якобы хранились боеприпасы и военная техника.
После удара по центру Винницы российский пропагандист Владимир Соловьев опубликовал видео атаки и заявил, что якобы "поражена военная часть в Гайсине Винницкой области" (около 100 км от Винницы). А позднее россияне заявили в ООН, что в Доме офицеров в Виннице, где в тот день должно было пройти несколько концертов, якобы "готовились Вооруженные силы ВСУ".
Около трети ракетных ударов, которые РФ нанесла в течение прошедшей недели, были нанесены по гражданским объектам, сообщил 14 июля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.