С начала вторжения россияне нанесли более 17 тыс. ударов по гражданским объектам и около 300 по военным – МВД Украины

Енин: Россиянам видятся военные базы везде, где есть мирные украинцы Фото: fakty.com.ua

"На руках российских военных кровь мирных жителей Украины. Они хорошо понимают, куда улетают их ракеты. И это, безусловно, военные преступления", – подчеркнул Енин.

Он отметил, что российские пропагандисты после удара по Дому офицеров и дому быта "Юбилейный" в центре Винницы начали заявлять, что "попали в военную базу".

"Какую военную базу? Что, извините, там делали эти три ребенка, которых убили российские ракеты? Россиянам видятся военные базы везде, где есть мирные украинцы, очевидно, у них стоит задача уничтожить нас, украинцев", – сказал Енин.

Чиновник отметил, что только 13 июля Россия обстреливала населенные пункты Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской областей, а утром 14-го атаковала Николаев и Винницу – и везде била по гражданским.

Война России против Украины. Главное (обновляется)