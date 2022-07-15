В Харькове за сутки обстрелами повреждены две школы, ранена пожилая жительница области

"В Чугуевском районе в результате обстрелов осколочные ранения получила женщина 69 лет", – написал Синегубов.

Он подчеркнул, что оккупанты наносят удары исключительно по гражданской инфраструктуре.

Так, в ночь на 15 июля (около 3.00) две российские ракеты ударили недалеко от учебного заведения в Холодногорском районе Харькова. Взрывом поврежден фасад здания, выбиты окна, разрушены трамвайные пути напротив учебного корпуса.

Еще одна ракета ударила во двор неподалеку от школы в Индустриальном районе, здание получило повреждения. Предварительно – жертв и пострадавших нет. Фото обстрелянной школы и осколков ракеты опубликовало Общественное.

В течение суток российские оккупанты обстреливали мирные населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Богодуховского районов Харьковской области. Повреждены частные домовладения и хозяйственные постройки, спасателям пришлось тушить пожары.

Война России против Украины. Главное (обновляется)