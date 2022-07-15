В Харькове за сутки обстрелами повреждены две школы, ранена пожилая жительница области

"В Чугуевском районе в результате обстрелов осколочные ранения получила женщина 69 лет", – написал Синегубов.
Он подчеркнул, что оккупанты наносят удары исключительно по гражданской инфраструктуре.
Так, в ночь на 15 июля (около 3.00) две российские ракеты ударили недалеко от учебного заведения в Холодногорском районе Харькова. Взрывом поврежден фасад здания, выбиты окна, разрушены трамвайные пути напротив учебного корпуса.
Еще одна ракета ударила во двор неподалеку от школы в Индустриальном районе, здание получило повреждения. Предварительно – жертв и пострадавших нет. Фото обстрелянной школы и осколков ракеты опубликовало Общественное.
В течение суток российские оккупанты обстреливали мирные населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Богодуховского районов Харьковской области. Повреждены частные домовладения и хозяйственные постройки, спасателям пришлось тушить пожары.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но российские войска обстреливают Харьков ежедневно.
По данным главы Харьковской ОВА на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.