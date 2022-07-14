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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харькове ракетным ударом частично разрушено депо метрополитена

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Оккупанты вновь ударили по депо харьковского метро
Оккупанты вновь ударили по депо харьковского метро
Фото: Харківська обласна прокуратура / Facebook

13 июля оккупанты ударили ракетами по Харькову, в течение суток российские войска обстреливали и другие населенные пункты области (в частности, Циркуны, Русские Тишки и Золочев). Об этом сообщило утром 14 июля региональное управление Нацполиции.

"13 июля Харьков подвергся ракетной атаке, в результате чего частично разрушены помещение депо метрополитена и предприятие", – говорится в сообщении. 

В результате обстрелов области повреждены жилые дома мирных граждан, газораспределительная подстанция, горели поля.

https://www.facebook.com/police.kharkov/posts/pfbid02CPNY9R9xFBDiSkZtLyGdShvb7mvVqdG1HCsWT1223hr9W6eAjroGPgjaWZAetVMtl

Харьковская областная прокуратура уточняет, что в результате ночных ракетных ударов по Харькову повреждены предприятие в Основянском районе и ангар депо метрополитена в Салтовском районе.

"Какие-либо военные объекты на указанных территориях отсутствуют", – подчеркнули в прокуратуре. 

Открыты два уголовных производства по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

https://www.facebook.com/prokuraturakharkiv/posts/pfbid0xFkVddWUfxY6vtJiB169qQJcRKGaa8xqKgQfHeAmqEpPGzZpHc9Rv9P88aaN3Kywl

Это не первая атака на харьковское метро. В ночь на 21 июня по депо метрополитена на Салтовке ударила российская ракета. Был ранен электрик, находившийся на рабочем месте, повреждено здание депо и вагоны. Также оккупанты неоднократно разрушали обстрелами трамвайные и троллейбусные депо вместе с находившимся в них транспортом. 

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но российские войска обстреливают Харьков ежедневно. 

По данным главы Харьковской ОВА на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

Теги: транспорт, Харьков, метро, полиция, обстрелы, вагоны, ракеты, Нацполиция, метрополитен
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