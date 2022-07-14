В Харькове ракетным ударом частично разрушено депо метрополитена

"13 июля Харьков подвергся ракетной атаке, в результате чего частично разрушены помещение депо метрополитена и предприятие", – говорится в сообщении.

В результате обстрелов области повреждены жилые дома мирных граждан, газораспределительная подстанция, горели поля.

Харьковская областная прокуратура уточняет, что в результате ночных ракетных ударов по Харькову повреждены предприятие в Основянском районе и ангар депо метрополитена в Салтовском районе.

"Какие-либо военные объекты на указанных территориях отсутствуют", – подчеркнули в прокуратуре.

Открыты два уголовных производства по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Это не первая атака на харьковское метро. В ночь на 21 июня по депо метрополитена на Салтовке ударила российская ракета. Был ранен электрик, находившийся на рабочем месте, повреждено здание депо и вагоны. Также оккупанты неоднократно разрушали обстрелами трамвайные и троллейбусные депо вместе с находившимся в них транспортом.