"Пиз...ец, технику разъ...бали, остались без ни...уя". Оккупанты под Харьковом жалуются, что ВСУ месяц не дают им пойти в наступление – перехват СБУ

По данным СБУ, российский оккупант делится информацией со своим "коллегой", также воюющим в рядах оккупантов, но на другом направлении.

"Да уже месяц в этой деревне сидим! Ни...уя в наступление не можем двинуть нормально", – жалуется он.

По словам оккупанта, украинские войска "въе...ывают и въе...ывают наше подразделение, не дают двинуться".

Враг признает высокий уровень подготовки и эффективность работы ВСУ, уничтожающих технику и вооружение россиян, в частности минометы, поэтому желающих идти в наступление нет.

"Наши все в панике… Никто не хочет в наступление идти. Технику разъе...али, миномёты разъе...али – все пиз...ец, остались без ни...уя. Вот наступление. И так неделю…", – констатирует оккупант..

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