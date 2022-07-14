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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Пиз...ец, технику разъ...бали, остались без ни...уя". Оккупанты под Харьковом жалуются, что ВСУ месяц не дают им пойти в наступление – перехват СБУ

 
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Украинцы плотным огнем сдерживают врага в Харьковской области
Украинцы плотным огнем сдерживают врага в Харьковской области
Фото: Міністерство оборони України / Instagram

Украинские защитники так прижали оккупантов огнем в Харьковской области, что те уже месяц не могут выполнить приказ о наступлении и находятся в угнетенном состоянии. Об этом свидетельствует телефонный разговор захватчиков, который перехвачен Службе безопасности Украины и опубликован 13 июля на официальном сайте спецслужбы.

По данным СБУ, российский оккупант делится информацией со своим "коллегой", также воюющим в рядах оккупантов, но на другом направлении.

"Да уже месяц в этой деревне сидим! Ни...уя в наступление не можем двинуть нормально", – жалуется он.

По словам оккупанта, украинские войска "въе...ывают и въе...ывают наше подразделение, не дают двинуться".

Враг признает высокий уровень подготовки и эффективность работы ВСУ, уничтожающих технику и вооружение россиян, в частности минометы, поэтому желающих идти в наступление нет.

"Наши все в панике… Никто не хочет в наступление идти. Технику разъе...али, миномёты разъе...али – все пиз...ец, остались без ни...уя. Вот наступление. И так неделю…", – констатирует оккупант.. 

ВИДЕО
Видео: Служба безпеки України / Youtube
Контекст:

Боевой дух оккупантов уже длительно время оценивается как низкий, 27 мая сотрудники СБУ обнародовали очередную запись, которая свидетельствует, что в рядах оккупантов процветает дезертирство – солдаты убегают с позиций, несмотря на угрозы расстрелов и наказаний. В подразделениях оккупантов – проблемы с дисциплиной. Оккупанты понимают, что живыми из Украины не вернутся, и строят планы побега, свидетельствует еще один перехват украинской разведки.

Перехват телефонного разговора, который 14 июня опубликовала СБУ, доказывает, что только один из 10 российских оккупантов готов к прямому столкновению с украинскими военными.

28 июня из перехвата ГУР МО Украины стало известно, что в России силовики массово пишут рапорты на увольнение, опасаясь попасть на войну в Украину.

По данным генштаба ВСУ, с 24 февраля, когда российская армия открыто вторглась в Украину, оккупанты потеряли на 13 июля около 37,570 человек личного состава, тысячи единиц бронетехники, сотни самолетов и вертолетов, а также другую боевую и военную технику включительно с кораблями. Большого количества потерь доводит оккупантов до нервных срывов

Теги: Россия, СБУ, Украина, Харьков, военные, оккупация, Харьковская область, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, наступление, война России против Украины, паника, российские оккупанты
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