Оккупанты хаотично обстреляли Харьковскую область, за минувшие сутки ранены два человека – ОВА

"В течение минувших суток враг хаотично обстреливал мирное население Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Изюмского районов Харьковской области. Разрушены частные дома, хозяйственные постройки, автомобили. В Изюмском районе обстрелами россиян повреждена критическая инфраструктура, горела крыша распределительного пункта электросетей одного из лечебных учреждений", – написал Синегубов.

В результате обстрелов пострадали и госпитализированы два мирных жителя Чугуевского района.

Глава ОВА также отметил, что ночью оккупанты нанесли ракетные удары по Немышлянскому и Основянскому районам Харькова. Повреждены объекты транспортной инфраструктуры, частное предприятие, автомобили, разрушено трехэтажное здание.

Спасатели ликвидировали пожары. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены.

По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области. В основном это населенные пункты на юго-востоке региона.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.