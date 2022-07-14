В Харьковской области из-за обстрелов оккупантов повреждены более 4,8 тыс. объектов инфраструктуры – ОВА

Об этом 14 июля в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

"По всей Харьковской области 4232 жилых дома разрушены или имеют повреждения. В эту цифру входят многоэтажки, многоподъездные, многоквартирные дома – таких более 2700, – написал руководитель ОВА. – Более 500 учебных заведений, 100 медицинских учреждений, 97 заведений культуры, 12 промышленных предприятий".

По словам Синегубова, все эти преступления российских оккупантов "тщательно документируют правоохранители".

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