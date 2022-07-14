В Харьковской области из-за обстрелов оккупантов повреждены более 4,8 тыс. объектов инфраструктуры – ОВА

Об этом 14 июля в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.
"По всей Харьковской области 4232 жилых дома разрушены или имеют повреждения. В эту цифру входят многоэтажки, многоподъездные, многоквартирные дома – таких более 2700, – написал руководитель ОВА. – Более 500 учебных заведений, 100 медицинских учреждений, 97 заведений культуры, 12 промышленных предприятий".
По словам Синегубова, все эти преступления российских оккупантов "тщательно документируют правоохранители".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены.
По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области. В основном это населенные пункты на юго-востоке региона.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.