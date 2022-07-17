Оккупанты обстреляли Николаев, вероятно, с комплекса С-300, есть разрушения – ОК "Юг"

"Действительно, очень массированная атака, и, скорее всего, вновь использовали С-300, то есть, мощное разрывное с увеличенным разрушительным действием оружие, которое максимально вредит, максимально подрывает уверенность николаевцев в том, что они – несокрушимая крепость, но подорвать не удается, потому что николаевцы стойкий народ и они все осознают, что они – это Украина", – заявила Гуменюк.

Она отметила, что на местах попадания ракет есть разрушения, возникли пожары, но возгорания уже локализованы.

"Знаем, что на данный момент среди гражданского населения жертв нет, информацию уточняем. Есть попадания в промышленную инфраструктуру и во многие районы города. То есть 10 ракет – это очень большой "веер" по городу ударил", – заявила она.

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Утром мэр Николаева Александр Сенкевич сообщал, что в городе произошло около 10 мощных взрывов.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким проинформировал, что ракеты попали в два промышленных предприятия, там возникли пожары.