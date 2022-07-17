Оккупанты обстреляли Николаев, вероятно, с комплекса С-300, есть разрушения – ОК "Юг"

"Действительно, очень массированная атака, и, скорее всего, вновь использовали С-300, то есть, мощное разрывное с увеличенным разрушительным действием оружие, которое максимально вредит, максимально подрывает уверенность николаевцев в том, что они – несокрушимая крепость, но подорвать не удается, потому что николаевцы стойкий народ и они все осознают, что они – это Украина", – заявила Гуменюк.
Она отметила, что на местах попадания ракет есть разрушения, возникли пожары, но возгорания уже локализованы.
"Знаем, что на данный момент среди гражданского населения жертв нет, информацию уточняем. Есть попадания в промышленную инфраструктуру и во многие районы города. То есть 10 ракет – это очень большой "веер" по городу ударил", – заявила она.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром мэр Николаева Александр Сенкевич сообщал, что в городе произошло около 10 мощных взрывов.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким проинформировал, что ракеты попали в два промышленных предприятия, там возникли пожары.
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города.
С мая Николаев снова подвергается ракетным обстрелам почти ежедневно. Так, 11 июля утром в Николаеве прогремели взрывы, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что город атаковали шестью ракетами, пострадал один человек.
Утром 15 июля в Николаеве прогремело более 10 мощных взрывов, сообщил мэр города. Позднее стало известно, что Россия атаковала ракетами два университета: Национальный университет кораблестроения (НУК) имени адмирала Макарова и Николаевский национальный университет имени В.А. Сухомлинского (бывший Николаевский педагогический институт). В результате обстрелов ранены по меньшей мере четыре человека, отметили в облсовете.