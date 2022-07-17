В Николаевской области в результате российских обстрелов 16 июля погибло четыре человека – Ким

В населенных пунктах Николаевской области зафиксированы попадания снарядов в жилые дома, в результате чего возникли пожары и разрушения Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

"16 июля ориентировочно в 11.00 зафиксированы обстрелы сел Шевченково, Заря, Новорусское Шевченковской общины. В селе Шевченко в результате обстрелов три человека погибли и три получили ранения. Также в населенных пунктах есть попадания в жилые дома, в результате чего возникли пожары и разрушения. 16 июля в 12.00 село Лиманы Галицыновской общины подверглось массированному обстрелу. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Кроме этого оккупанты обстреляли Широковскую общину, разрушен дом. Одна женщина в результате этого обстрела погибла. Также оккупанты обстреливали Ингульскую, Владимировскую и Березнегуватскую общины, пострадавших нет.

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