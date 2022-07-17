В Николаевской области в результате российских обстрелов 16 июля погибло четыре человека – Ким

"16 июля ориентировочно в 11.00 зафиксированы обстрелы сел Шевченково, Заря, Новорусское Шевченковской общины. В селе Шевченко в результате обстрелов три человека погибли и три получили ранения. Также в населенных пунктах есть попадания в жилые дома, в результате чего возникли пожары и разрушения. 16 июля в 12.00 село Лиманы Галицыновской общины подверглось массированному обстрелу. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Кроме этого оккупанты обстреляли Широковскую общину, разрушен дом. Одна женщина в результате этого обстрела погибла. Также оккупанты обстреливали Ингульскую, Владимировскую и Березнегуватскую общины, пострадавших нет.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города.
С мая Николаев снова подвергается ракетным обстрелам почти ежедневно. Так, 11 июля утром в Николаеве прогремели взрывы, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что город атаковали шестью ракетами, пострадал один человек.
Утром 15 июля в Николаеве прогремело более 10 мощных взрывов, сообщил мэр города. Позднее стало известно, что Россия атаковала ракетами два университета: Национальный университет кораблестроения (НУК) имени адмирала Макарова и Николаевский национальный университет имени В.А. Сухомлинского (бывший Николаевский педагогический институт). В результате обстрелов ранены по меньшей мере четыре человека, отметили в облсовете.
Утром 17 июля в Николаеве прогремело около 10 взрывов, сообщал мэр города Александр Сенкевич. Ким информировал об обстрелах двух предприятий и возникновении пожаров.