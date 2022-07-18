Украинские защитники отбили атаки оккупантов на трех направлениях – сводка Генштаба

Согласно данным Генштаба, на волынском и полесском направлениях ситуация не изменилась, на северском – оккупанты ведут воздушную разведку и обстреливают позиции ВСУ в пограничных районах Черниговской и Сумской областей.

"На харьковском направлении враг пытается не допустить продвижения наших войск к государственной границе. Совершал обстрелы в районах города Харькова и населенных пунктов Дергачи, Печенеги, Прудянка, Русские Тишки, Питомник, Коробочкино. Нанес авиационные удары возле Верхнего Салтова и Рубежного. На славянском направлении противник обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Новониколаевка, Дибровно, Константиновка, Богородичное, Мазановка, Курулька, Чеполь, Вернополье, Новая Дмитровка и другие. Нанес авиаудар неподалеку от Богородичного", – сообщили в Генштабе.

На донецком направлении войска РФ обстреляли гражданскую и военную инфраструктуру в районе населенных пунктов Донецкое, Северск, Верхнекаменское, Григоровка, Ивано-Дарьевка, Спорное (Бахмутский район Донецкой области).

"Враг пытается вести штурмовые действия недалеко от Григоровки, бои продолжаются. Штурмовые действия в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Спорное и Серебрянка наши защитники успешно отбили. На бахмутском направлении обстрелы зафиксированы вблизи Берестового, Курдюмовки, Веселой Долины, Соледара, Бахмута, Вершины, Майского и территории Углегорской ТЭС. Враг вел штурмовые действия в районах Новолуганского, Семигорья и Углегорской ТЭС, успеха не имел, отошел", – говорится в сводке.

Оккупанты нанесли ракетно-авиационные удары в районе Берестового, из минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреливали позиции ВСУ на авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях.

"Все попытки вражеских штурмов в районах населенных пунктов Каменка, Новомихайловка и Угледар украинские воины свели на нет. Захватчики с потерями отошли", – сообщили в Генштабе.

На южнобугском направлении стороны ведут обоюдные обстрелы позиций из ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения, добавили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)