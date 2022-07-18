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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские защитники отбили атаки оккупантов на трех направлениях – сводка Генштаба

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Согласно сообщению Генштаба, на юге Украины обе стороны ведут артиллерийские обстрелы
Согласно сообщению Генштаба, на юге Украины обе стороны ведут артиллерийские обстрелы
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины отбили попытки штурма российских оккупантов на трех направлениях, сообщается в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, опубликованной в Facebook 18 июля.

Согласно данным Генштаба, на волынском и полесском направлениях ситуация не изменилась, на северском – оккупанты ведут воздушную разведку и обстреливают позиции ВСУ в пограничных районах Черниговской и Сумской областей. 

"На харьковском направлении враг пытается не допустить продвижения наших войск к государственной границе. Совершал обстрелы в районах города Харькова и населенных пунктов Дергачи, Печенеги, Прудянка, Русские Тишки, Питомник, Коробочкино. Нанес авиационные удары возле Верхнего Салтова и Рубежного. На славянском направлении противник обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Новониколаевка, Дибровно, Константиновка, Богородичное, Мазановка, Курулька, Чеполь, Вернополье, Новая Дмитровка и другие. Нанес авиаудар неподалеку от Богородичного", – сообщили в Генштабе. 

На донецком направлении войска РФ обстреляли гражданскую и военную инфраструктуру в районе населенных пунктов Донецкое, Северск, Верхнекаменское, Григоровка, Ивано-Дарьевка, Спорное (Бахмутский район Донецкой области). 

"Враг пытается вести штурмовые действия недалеко от Григоровки, бои продолжаются. Штурмовые действия в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Спорное и Серебрянка наши защитники успешно отбили. На бахмутском направлении обстрелы зафиксированы вблизи Берестового, Курдюмовки, Веселой Долины, Соледара, Бахмута, Вершины, Майского и территории Углегорской ТЭС. Враг вел штурмовые действия в районах Новолуганского, Семигорья и Углегорской ТЭС, успеха не имел, отошел", – говорится в сводке. 

Оккупанты нанесли ракетно-авиационные удары в районе Берестового, из минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреливали позиции ВСУ на авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях. 

"Все попытки вражеских штурмов в районах населенных пунктов Каменка, Новомихайловка и Угледар украинские воины свели на нет. Захватчики с потерями отошли", – сообщили в Генштабе. 

На южнобугском направлении стороны ведут обоюдные обстрелы позиций из ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения, добавили в Генштабе. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0vDv2m8MAAH5oJYJiq8UdhQnsAe8s6XtJr7XunW8eDYw8WNnSrEW9ee2NUBf3ghWgl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Славянск, Генштаб ВСУ, Вооруженные силы Украины, Северск, Соледар, Углегорск, артиллерия, Курахово, Григоровка, Каменка, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, ракеты, Курдюмовка, Бахмут, Угледар, инфраструктура
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