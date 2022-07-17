Российские оккупанты сосредоточились на захвате Северска Донецкой области – Генштаб ВСУ

"На донецком направлении противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках установления контроля над городом Северск и продвижения в направлении города Бахмут", – говорится в сообщении.
Украинские военные рассказали об атаке противника в районе админграницы Луганской и Донецкой областей.
"Вражеские штурмовые действия вблизи Григоровки наши воины быстро подавили. Оккупанты с потерями отошли. [...] Оккупанты пытались штурмовать и наступать вблизи Берестового, Белогоровки, Яковлевки и Новолуганского. Бестолковые действия врага снова завершились провалом и потерями личного состава", – подчеркнули в ВСУ.
По данным Генштаба, российские подразделения также "пытались улучшить тактическое положение" возле населенных пунктов Михайловка, Павловка и Новомихайловка, "получили отпор и бесславно прибегли к бегству".
На харьковском направлении оккупанты пытаются удержать занятые позиции, при этом ведут обстрелы не только на этом направлении, но и на других участках востока и юга Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. Под контролем украинских военных остаются два села в регионе.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.