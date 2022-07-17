Российские оккупанты сосредоточились на захвате Северска Донецкой области – Генштаб ВСУ

"На донецком направлении противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках установления контроля над городом Северск и продвижения в направлении города Бахмут", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали об атаке противника в районе админграницы Луганской и Донецкой областей.

"Вражеские штурмовые действия вблизи Григоровки наши воины быстро подавили. Оккупанты с потерями отошли. [...] Оккупанты пытались штурмовать и наступать вблизи Берестового, Белогоровки, Яковлевки и Новолуганского. Бестолковые действия врага снова завершились провалом и потерями личного состава", – подчеркнули в ВСУ.

По данным Генштаба, российские подразделения также "пытались улучшить тактическое положение" возле населенных пунктов Михайловка, Павловка и Новомихайловка, "получили отпор и бесславно прибегли к бегству".

На харьковском направлении оккупанты пытаются удержать занятые позиции, при этом ведут обстрелы не только на этом направлении, но и на других участках востока и юга Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)