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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты ищут возможность избежать дальнейшего участия в боевых действиях в Украине – Генштаб ВСУ

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Оккупанты имеет очень низкий уровень морально-психологического состояния, отметили в Генштабе
Оккупанты имеет очень низкий уровень морально-психологического состояния, отметили в Генштабе
Фото: EPA

Российские оккупанты ищут возможность избежать дальнейшего участия в боевых действиях против Украины. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины 17 июля в Facebook.

"В связи с большими потерями личный состав большинства подразделений оккупационных войск имеет очень низкий уровень морально-психологического состояния и ищет возможность избежать дальнейшего участия в боевых действиях. Особенно это распространено среди оккупантов, которые имели непосредственный огневой контакт с украинскими воинами", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid03hhRrsmwPy2FPpk9K7oxZyWnrLaTv8HtzRsRAGzB17saQ4dYzEk3TLox7phPyrSFl

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты
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