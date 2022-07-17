Российские оккупанты ищут возможность избежать дальнейшего участия в боевых действиях в Украине – Генштаб ВСУ

"В связи с большими потерями личный состав большинства подразделений оккупационных войск имеет очень низкий уровень морально-психологического состояния и ищет возможность избежать дальнейшего участия в боевых действиях. Особенно это распространено среди оккупантов, которые имели непосредственный огневой контакт с украинскими воинами", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)