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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мэры Сум и Белополья рекомендовали жителям временно покинуть города на выходные. В ОВА назвали заявления провокациями

Военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории
Военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории
Фото: ДПСУ | Держприкордонслужба / Telegram

Глава Сумской областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий призвал жителей региона в выходные "сохранять спокойствие", заверив, что причин для лишних волнений нет.

Об этом Живицкий написал в Facebook 16 июля, отреагировав на обращения мэров Сум и Белополья (Александра Лысенко и Юрия Зарко) к жителям городов позаботиться о своей безопасности 16 и 17 июля.   

Так, Лысенко в видеообращении, опубликованном 15 июля в Facebook, рекомендовал жителям Сум избегать больших скоплений людей, а также не игнорировать воздушную тревогу.  

"По возможности провести [выходные дни] за городом. Если у кого-то есть такое желание и возможности", – сказал мэр.

https://www.facebook.com/LisenkoOleksandr/videos/454556719819328/

Зарко 16 июля анонсировал в Facebook "непростые выходные" для жителей Белополья.

"Я бы посоветовал тем, у кого есть такая возможность, выехать на пару дней к родственникам в села, подальше от границы хотя бы на 40 км. В первую очередь это касается тех, у кого есть маленькие дети", – отметил городской голова.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02G7VzTSLLrB8i1LzgjRHG6KFggKNb1XQNwhtP7WDQe8chVVwiaArfhmnu8A9w7dCAl&id=1700307833

Живицкий, комментируя заявления мэров, призвал не реагировать "на провокационные заявления некоторых должностных лиц, не имеющих обоснованных причин".

"Приграничье Сумской области обстреливается из всех видов артиллерии фашистов. Действительно, будьте бдительны и осторожны в 20-километровой зоне от границы. Причин для лишних волнений в эти выходные нет… Соблюдайте меры безопасности и правила при воздушных тревогах, – написал Живицкий. – Война, к сожалению, продолжается в стране. Угроза ракетных обстрелов с первого дня войны как была, так и есть. Но это не повод паниковать и выезжать из городов".

https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/posts/pfbid08KUrVpPKks8fPzbmbrsVUK6PERzbGwidSff5qxHN1p9FKWsyf3KhvrRVjMoa965Rl

Живицкий сообщил, что 16 июля (по состоянию на 22.00) российские оккупанты обстреляли семь территориальных общин Сумской области, в частности – три населенные пункты Белопольской общины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.

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