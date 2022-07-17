Мэры Сум и Белополья рекомендовали жителям временно покинуть города на выходные. В ОВА назвали заявления провокациями

Об этом Живицкий написал в Facebook 16 июля, отреагировав на обращения мэров Сум и Белополья (Александра Лысенко и Юрия Зарко) к жителям городов позаботиться о своей безопасности 16 и 17 июля.

Так, Лысенко в видеообращении, опубликованном 15 июля в Facebook, рекомендовал жителям Сум избегать больших скоплений людей, а также не игнорировать воздушную тревогу.

"По возможности провести [выходные дни] за городом. Если у кого-то есть такое желание и возможности", – сказал мэр.

Зарко 16 июля анонсировал в Facebook "непростые выходные" для жителей Белополья.

"Я бы посоветовал тем, у кого есть такая возможность, выехать на пару дней к родственникам в села, подальше от границы хотя бы на 40 км. В первую очередь это касается тех, у кого есть маленькие дети", – отметил городской голова.

Живицкий, комментируя заявления мэров, призвал не реагировать "на провокационные заявления некоторых должностных лиц, не имеющих обоснованных причин".

"Приграничье Сумской области обстреливается из всех видов артиллерии фашистов. Действительно, будьте бдительны и осторожны в 20-километровой зоне от границы. Причин для лишних волнений в эти выходные нет… Соблюдайте меры безопасности и правила при воздушных тревогах, – написал Живицкий. – Война, к сожалению, продолжается в стране. Угроза ракетных обстрелов с первого дня войны как была, так и есть. Но это не повод паниковать и выезжать из городов".

Живицкий сообщил, что 16 июля (по состоянию на 22.00) российские оккупанты обстреляли семь территориальных общин Сумской области, в частности – три населенные пункты Белопольской общины.

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