Оккупанты восемь раз обстреляли восемь общин Сумской области – ОВА

Оккупанты произвели более 40 выстрелов из разных видов вооружения по территории Сумской области, отметил глава ОВА Фото: ДПСУ | Держприкордонслужба / Telegram (архив)

Об этом сообщил в Facebook глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

По его словам, с 9.00 до 21.00 враг восемь раз обстрелял восемь территориальных общин Сумской области.

"Всего – более 40 выстрелов из разных видов вооружения (пулеметные очереди, реактивная и ствольная артиллерия, использовали беспилотники)", – написал Живицкий.

Он рассказал, что от обстрелов оккупантов пострадали Миропольская, Юнаковская, Эсманская, Новослободская, Хотинская, Шосткинская, Краснопольская и Великописаревская территориальные общины.

"Пострадавших нет, разрушений тоже", – резюмировал Живицкий.

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