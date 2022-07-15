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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты восемь раз обстреляли восемь общин Сумской области – ОВА

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Оккупанты произвели более 40 выстрелов из разных видов вооружения по территории Сумской области, отметил глава ОВА
Оккупанты произвели более 40 выстрелов из разных видов вооружения по территории Сумской области, отметил глава ОВА
Фото: ДПСУ | Держприкордонслужба / Telegram (архив)

Российские оккупационные войска 14 июля обстреляли с территории РФ восемь общин в Сумской области.

Об этом сообщил в Facebook глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

По его словам, с 9.00 до 21.00 враг восемь раз обстрелял восемь территориальных общин Сумской области.

"Всего – более 40 выстрелов из разных видов вооружения (пулеметные очереди, реактивная и ствольная артиллерия, использовали беспилотники)", – написал Живицкий.

Он рассказал, что от обстрелов оккупантов пострадали Миропольская, Юнаковская, Эсманская, Новослободская, Хотинская, Шосткинская, Краснопольская и Великописаревская территориальные общины.

"Пострадавших нет, разрушений тоже", – резюмировал Живицкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Черниговскую и Сумскую области с российской территории.

В Госпогранслужбе сообщали в начале июня, что российские оккупанты сосредоточили до трех батальонно-тактических групп напротив Черниговской и Сумской областей.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, вооружение, артиллерия, беспилотники, обстрелы, война России против Украины, Шостка, Сумская ОГА, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты, Краснополье
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