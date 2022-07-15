Оккупанты восемь раз обстреляли восемь общин Сумской области – ОВА

Об этом сообщил в Facebook глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.
По его словам, с 9.00 до 21.00 враг восемь раз обстрелял восемь территориальных общин Сумской области.
"Всего – более 40 выстрелов из разных видов вооружения (пулеметные очереди, реактивная и ствольная артиллерия, использовали беспилотники)", – написал Живицкий.
Он рассказал, что от обстрелов оккупантов пострадали Миропольская, Юнаковская, Эсманская, Новослободская, Хотинская, Шосткинская, Краснопольская и Великописаревская территориальные общины.
"Пострадавших нет, разрушений тоже", – резюмировал Живицкий.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Черниговскую и Сумскую области с российской территории.
В Госпогранслужбе сообщали в начале июня, что российские оккупанты сосредоточили до трех батальонно-тактических групп напротив Черниговской и Сумской областей.