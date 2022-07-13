Утром оккупанты обстреляли село в Сумской области, поврежден дом – глава ОВА

"Ночь в Сумской области была тихой. Но в 6.00 россияне открыли огонь по одному из сел на Путивльщине. Восемь "прилетов", попадание во двор мирных жителей. Поврежден дом", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Черниговскую и Сумскую области с российской территории.

В Госпогранслужбе сообщали в начале июня, что российские оккупанты сосредоточили до трех батальонно-тактических групп напротив Черниговской и Сумской областей.