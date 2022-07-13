Российские военные из РСЗО, ствольной артиллерии и минометов обстреляли четыре общины в Сумской области – глава ОВА

Россияне обстреляли Краснопольскую общину из РСЗО и минометов, рассказал Живицкий Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"К счастью, люди не пострадали", – написал руководитель ОВА.

По словам Живицкого, с 10.00 начался минометный огонь по Шалыгинской общине – 14 выстрелов, а в 15.30 – еще четыре прилета.

Около 18.00 было зафиксировано 20 прилетов из миномета в Белопольской общине. В это же время оккупанты из ствольной артиллерии обстреляли Зноб-Новгородскую общину – 13 прилетов.

Кроме того, в 18.00 российские военные выпустили два залпа из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Краснопольской общине.

"По другому населенному пункту общины били из миномета. Пять прилетов. Как следствие – попадание по гражданскому сооружению мирных жителей", – резюмировал Живицкий.

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