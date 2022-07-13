Российские военные из РСЗО, ствольной артиллерии и минометов обстреляли четыре общины в Сумской области – глава ОВА

Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.
"К счастью, люди не пострадали", – написал руководитель ОВА.
По словам Живицкого, с 10.00 начался минометный огонь по Шалыгинской общине – 14 выстрелов, а в 15.30 – еще четыре прилета.
Около 18.00 было зафиксировано 20 прилетов из миномета в Белопольской общине. В это же время оккупанты из ствольной артиллерии обстреляли Зноб-Новгородскую общину – 13 прилетов.
Кроме того, в 18.00 российские военные выпустили два залпа из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Краснопольской общине.
"По другому населенному пункту общины били из миномета. Пять прилетов. Как следствие – попадание по гражданскому сооружению мирных жителей", – резюмировал Живицкий.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Черниговскую и Сумскую области с российской территории.
В Госпогранслужбе сообщали в начале июня, что российские оккупанты сосредоточили до трех батальонно-тактических групп напротив Черниговской и Сумской областей.