РСЗО, вертолеты, минометы. За день из-за обстрелов россиян в Сумской области минимум пятеро раненых

Он уточнил, что в результате утренних попаданий ракет, выпущенных с вертолетов, в Миропольской общине ранены два человека.

В полдень в окрестностях двух населенных пунктов Хотинской общины российские военные открыли минометный огонь. Три человека ранены.

В Шалыгинской общине около полудня прогремело шесть взрывов – россияне стреляли из реактивных систем залпового огня. Тогда же они выпустили две ракеты из самолета, не пересекавшего государственную границу. Вечером, около 18.30, россияне выпустили еще 12 ракет, а после этого открыли огонь из реактивных систем залпового огня – 24 прилета.

Кроме того, днем оккупанты выпустили 18 мин из минометов по Эсманской общине.

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