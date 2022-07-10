РСЗО, вертолеты, минометы. За день из-за обстрелов россиян в Сумской области минимум пятеро раненых

Он уточнил, что в результате утренних попаданий ракет, выпущенных с вертолетов, в Миропольской общине ранены два человека.
В полдень в окрестностях двух населенных пунктов Хотинской общины российские военные открыли минометный огонь. Три человека ранены.
В Шалыгинской общине около полудня прогремело шесть взрывов – россияне стреляли из реактивных систем залпового огня. Тогда же они выпустили две ракеты из самолета, не пересекавшего государственную границу. Вечером, около 18.30, россияне выпустили еще 12 ракет, а после этого открыли огонь из реактивных систем залпового огня – 24 прилета.
Кроме того, днем оккупанты выпустили 18 мин из минометов по Эсманской общине.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Черниговскую и Сумскую области с российской территории – ракетами, из РСЗО, минометов и артиллерии.
По данным Живицкого, оккупанты обстреливают и свои территории – 6 июня под удар попал поселок Теткино в Курской области РФ.