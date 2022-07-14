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ВОЙНА В УКРАИНЕ

13 июля оккупанты обстреливали три приграничные общины Сумской области – ГПСУ

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Оккупанты продолжают обстреливать Сумскую область
Оккупанты продолжают обстреливать Сумскую область
Фото: dpsu.gov.ua

13 июля российские оккупанты обстреливали приграничные районы Сумской области с территории РФ. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины 14 июля.

Из минометов и реактивных систем залпового огня были обстреляны Краснопольская, Середино-Будская и Шалыгинская общины.

"В полдень враг трижды целил по территории Середино-Будской общины и выпустил в направлении Украины со стороны российского села Грудска около 60 снарядов из РСЗО. Во второй половине дня из российского населенного пункта Староселье враг совершил около двух десятков выстрелов из 120-мм минометов в направлении одного из населенных пунктов Краснопольской общины. Также из минометов калибра 120 мм захватчики со стороны российского села Козино выпустили девять мин по территории Шалыгинской общины", – говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших в результате обстрелов не было.

Как сообщил в Telegram 14 июля глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, ночь была тихой.

Контекст:

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Черниговскую и Сумскую области с российской территории.

В Госпогранслужбе сообщали в начале июня, что российские оккупанты сосредоточили до трех батальонно-тактических групп напротив Черниговской и Сумской областей.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Сумская область, Госпогранслужба, ГПСУ, РСЗО, война России против Украины, миномет, Дмитрий Живицкий
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