13 июля оккупанты обстреливали три приграничные общины Сумской области – ГПСУ

Из минометов и реактивных систем залпового огня были обстреляны Краснопольская, Середино-Будская и Шалыгинская общины.

"В полдень враг трижды целил по территории Середино-Будской общины и выпустил в направлении Украины со стороны российского села Грудска около 60 снарядов из РСЗО. Во второй половине дня из российского населенного пункта Староселье враг совершил около двух десятков выстрелов из 120-мм минометов в направлении одного из населенных пунктов Краснопольской общины. Также из минометов калибра 120 мм захватчики со стороны российского села Козино выпустили девять мин по территории Шалыгинской общины", – говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших в результате обстрелов не было.

Как сообщил в Telegram 14 июля глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, ночь была тихой.