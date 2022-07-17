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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки оккупанты 10 раз обстреляли Сумскую область – глава обладминистрации

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Сумскую область россияне обстреливают регулярно
Сумскую область россияне обстреливают регулярно
Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegrаm

16 июля по состоянию на 22.00 российские оккупанты обстреляли семь территориальных общин Сумской области, сообщил в Telegrаm председатель областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Почти с 9.00 россияне ударили из реактивных систем залпового огня по Глуховской городской общине. 28 взрывов. В 9.00 продолжился обстрел Эсманьской общины, пять выстрелов из ствольной артиллерии", – написал он.

После 9.00, по данным главы обладминистрации, российские войска повредили гражданские хозяйства, здания и линию электропередач в Новослободской общине, нанеся по ее территории 27 выстрелов из РСЗО.

"В 8.30 был артприлет по Шалыгинской общине. С 10.00 до 11.00 продолжался обстрел Эсманьской общины из ствольной артиллерии, более 15 прилетов. Почти в 13.00 россияне ударили по трем населенным пунктам Белопольской общины, почти два десятка прилетов из ствольной артиллерии. В 14.30 враг влупил по Шалыгинской общине – 22 выстрела из ствольной артиллерии", – объяснил Живицкий.

Он отметил, что в 17.30 оккупанты дважды обстреливали Новослободскую общину из реактивной артиллерии (14 прилетов), в 19.00 и после 21.00 обстреливали из стрелкового оружия Хотинскую и Шалыгинскую общины, а в 19.30 сделали более 10 минометных выстрелов по Краснопольской общине.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.

14 июля российские войска обстреляли в Сумской области восемь общин, 15-го – четыре общины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, Сумская область, РСЗО, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, Стрелки, население, миномет, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты, Краснополье
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