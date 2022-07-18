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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне пять раз за день обстреляли Сумскую область, есть погибший и раненые – глава обладминистрации

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Сумская область обстреливается россиянами регулярно
Сумская область обстреливается россиянами регулярно
Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegrаm (архив)

15 июля по состоянию на 22.00 российские оккупанты обстреливали четыре территориальные общины Сумской области, сообщил в Telegrаm председатель областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"По Шалыгинской общине после 10.00 было 10 минометных прилетов. Глуховская община: около 10.00 россияне открыли огонь из минометов. Девять взрывов. После 13.00 начался обстрел из реактивной артиллерии, более 20 прилетов. В результате обстрелов один человек погиб, четверо – ранены", – написал он.

Про данным главы ОВА, около 12.00 оккупанты из минометов обстреляли Середино-Будскую общину, зафиксировано четыре взрыва.

"Белопольская община. Около 14.00 – восемь прилетов из ствольной артиллерии. А около 16.00 – еще восемь взрывов от применения врагом минометов. В результате обстрелов три человека ранены", – отметил Живицкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.

14 июля российские войска обстреляли в Сумской области восемь общин.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, взрыв, война, Сумская область, раненые, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, взрывы, погибшие, миномет, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты
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