Россияне пять раз за день обстреляли Сумскую область, есть погибший и раненые – глава обладминистрации

"По Шалыгинской общине после 10.00 было 10 минометных прилетов. Глуховская община: около 10.00 россияне открыли огонь из минометов. Девять взрывов. После 13.00 начался обстрел из реактивной артиллерии, более 20 прилетов. В результате обстрелов один человек погиб, четверо – ранены", – написал он.
Про данным главы ОВА, около 12.00 оккупанты из минометов обстреляли Середино-Будскую общину, зафиксировано четыре взрыва.
"Белопольская община. Около 14.00 – восемь прилетов из ствольной артиллерии. А около 16.00 – еще восемь взрывов от применения врагом минометов. В результате обстрелов три человека ранены", – отметил Живицкий.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.
14 июля российские войска обстреляли в Сумской области восемь общин.