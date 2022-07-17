ВСУ отбили две попытки наступления оккупантов на Донбассе – Генштаб

"На Славянском направлении из ствольной и реактивной артиллерии враг обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру вблизи Закотного, Григорьевки, Татьяновки, Звановки, Миньковки, Райгородка и других населенных пунктов. Вел штурмовые действия в районе населенного пункта Ивано-Дарьевка, успеха не имел. Пытался продвинуться в направлении Верхнекаменки. Получил решительный отпор, понес потери и отошел", – говорится в сообщении.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреливали позиции украинских военных в районах населенных пунктов Новолуганске, Берестово, Белороговка, Вершина, Выемка, Сухая Балка, Александрополь и возле территории Углегорской ТЭС.

"Украинские воины грамотно отразили очередную попытку разведки боем вблизи Берестового и Белогоровки. Также оккупанты нанесли ракетно-авиационные удары неподалеку от Соледара, Покровского и Светлодарска", – сообщили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)