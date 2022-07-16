Оккупанты пытаются захватить Северск и Бахмут, в районе Углегорской ТЭС враг был отброшен – Генштаб ВСУ

"На славянском и бахмутском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на установлении контроля над городами Северск и Бахмут. Продолжает использовать все имеющиеся средства огневого поражения по линии столкновения", – говорится в сообщении.

В ВСУ рассказали, что оккупанты обстреливали гражданскую и военную инфраструктуру в районе ряда населенных пунктов, в том числе Северск, Верхнекаменское, Александровка, Никифоровка, Донецкое, Спорное, Травневое, Покровское, Соледар, Нью-Йорк, Кодема.

"Наступательными и штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Григоровка, Новолуганское, Семигорье и установить контроль над территорией Углегорской ТЭС. Успеха не имеет – украинские воины заставили противника отойти", – отметили в Генштабе.

По его данным, на слобожанском направлении российские войска перегруппировывают свои подразделения для дальнейшего продвижения в направлении Барвенково Харьковской области и Славянска Донецкой области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)