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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты пытаются захватить Северск и Бахмут, в районе Углегорской ТЭС враг был отброшен – Генштаб ВСУ

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ВСУ рассказали о ситуации на линии столкновения
ВСУ рассказали о ситуации на линии столкновения
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Fаcebook

Российские оккупанты продолжают попытки вести наступление на Донбассе, проинформировал 16 июля в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На славянском и бахмутском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на установлении контроля над городами Северск и Бахмут. Продолжает использовать все имеющиеся средства огневого поражения по линии столкновения", – говорится в сообщении.

В ВСУ рассказали, что оккупанты обстреливали гражданскую и военную инфраструктуру в районе ряда населенных пунктов, в том числе Северск, Верхнекаменское, Александровка, Никифоровка, Донецкое, Спорное, Травневое, Покровское, Соледар, Нью-Йорк, Кодема.

"Наступательными и штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Григоровка, Новолуганское, Семигорье и установить контроль над территорией Углегорской ТЭС. Успеха не имеет – украинские воины заставили противника отойти", – отметили в Генштабе.

По его данным, на слобожанском направлении российские войска перегруппировывают свои подразделения для дальнейшего продвижения в направлении Барвенково Харьковской области и Славянска Донецкой области.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02zTRAy2pA2FuxQHT2kQRq93ypAfiXhXW2Lnabm7hGjPDzCFcTqjpJDANhqjMvUmcLl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Донецкая область, Славянск, война, Донбасс, Генштаб ВСУ, Нью-Йорк, штурм, Северск, Барвенково, ТЭС, Соледар, Углегорск, Александровка, Кодема, Григоровка, ВСУ, обстрелы, наступление, Семигорье, война России против Украины, Бахмут, Новолуганское, Травневое, российские оккупанты
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