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В воздушном пространстве Беларуси находится российский самолет дальнего обнаружения – Генштаб ВСУ

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По данным ВСУ, российский А-50 дежурит в Беларуси
По данным ВСУ, российский А-50 дежурит в Беларуси
Фото: wikipedia.org (архив)

В Беларуси находится авиация российских оккупантов с радиолокаторами, проинформировал 15 июля в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На волынском и полесском направлениях, в воздушном пространстве Республики Беларусь, отмечается дежурство самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У воздушно-космических сил вооруженных сил Российской Федерации", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что с территории и из воздушного пространства Беларуси "сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов".

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Радиолокационная станция самолета А-50 может, по данным "Википедии", обнаруживать наземные объекты на расстоянии до 300 км, воздушные – до 800 км.

Контекст:

Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси. Эта страна практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

17 июня "президент Беларуси" Александр Лукашенко пригрозил, что, если Украина ударит по нефтеперерабатывающему заводу в Мозыре, Беларусь "ударит по Киеву". По словам этого политика, ему известно "о шальных мыслях" ВСУ об ударе по заводу.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня обратился к белорусам и заявил, что их "втягивают в войну даже активнее, чем в феврале и весной". Он призвал "простых людей Беларуси" не участвовать в этой войне.

2 июля Лукашенко, не называя стран и городов, предупредил противников, которые якобы угрожают безопасности Беларуси, что отдал приказ вооруженным силам республики "взять под прицел центры принятия решений в ваших столицах". Он пообещал, что в случае удара по Беларуси "ответ будет мгновенным".

Кроме того, Лукашенко 2 июля обвинил Украину в "попытке нанести ракетный удар" по военным объектам Беларуси, заявив, что все ракеты были успешно сбиты ПВО.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Беларусь, война, самолет, Генштаб ВСУ, авиация, воздушное пространство, война России против Украины
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