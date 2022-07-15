В воздушном пространстве Беларуси находится российский самолет дальнего обнаружения – Генштаб ВСУ

"На волынском и полесском направлениях, в воздушном пространстве Республики Беларусь, отмечается дежурство самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У воздушно-космических сил вооруженных сил Российской Федерации", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что с территории и из воздушного пространства Беларуси "сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов".

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Радиолокационная станция самолета А-50 может, по данным "Википедии", обнаруживать наземные объекты на расстоянии до 300 км, воздушные – до 800 км.