В воздушном пространстве Беларуси находится российский самолет дальнего обнаружения – Генштаб ВСУ

"На волынском и полесском направлениях, в воздушном пространстве Республики Беларусь, отмечается дежурство самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У воздушно-космических сил вооруженных сил Российской Федерации", – говорится в сообщении.
В Генштабе ВСУ отметили, что с территории и из воздушного пространства Беларуси "сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Радиолокационная станция самолета А-50 может, по данным "Википедии", обнаруживать наземные объекты на расстоянии до 300 км, воздушные – до 800 км.
Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси. Эта страна практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
17 июня "президент Беларуси" Александр Лукашенко пригрозил, что, если Украина ударит по нефтеперерабатывающему заводу в Мозыре, Беларусь "ударит по Киеву". По словам этого политика, ему известно "о шальных мыслях" ВСУ об ударе по заводу.
Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня обратился к белорусам и заявил, что их "втягивают в войну даже активнее, чем в феврале и весной". Он призвал "простых людей Беларуси" не участвовать в этой войне.
2 июля Лукашенко, не называя стран и городов, предупредил противников, которые якобы угрожают безопасности Беларуси, что отдал приказ вооруженным силам республики "взять под прицел центры принятия решений в ваших столицах". Он пообещал, что в случае удара по Беларуси "ответ будет мгновенным".
Кроме того, Лукашенко 2 июля обвинил Украину в "попытке нанести ракетный удар" по военным объектам Беларуси, заявив, что все ракеты были успешно сбиты ПВО.