ВСУ не готовят ударов по территории Беларуси. Это российский фейк с целью втянуть Беларусь в войну – ГУР Минобороны

Разведчики отмечают, что в последнее время в российских и белорусских СМИ публикуется информация о якобы подготовке ВСУ к нанесению ударов по объектам на территории РБ.
"Среди таких объектов, как одна из приоритетных целей, упоминается станция из состава системы предупреждения о ракетном нападении "Волга 1", – сказано в заявлении ГУР МО.
Подобные сообщения являются "частью системы информационно-психологических операций (ИПСО), проводимых РФ с целью втягивания Беларуси в захватническую войну на территории Украины", говорится в заявлении украинской разведки.
Еще одна цель ИПСО – отвлечение внимания и сокрытие военных преступлений, которые совершили и продолжают совершать оккупанты на территории Украины", добавили в ГУР МО.
В разведке подчеркнули, что подобные публикации не соответствуют действительности, а ВСУ продолжают защищать государство от оккупантов, соблюдая нормы международного права.
Согласно данным из открытых источников, станция РЛС "Волга 1" находится около поселка Озеречье Клецкого района Минской области, в 48 км юго-восточнее города Барановичи. Ее начали строить в 1986 году и приняли на вооружение в 2003-м. Основной объем радиоэлектронной аппаратуры РЛС на первом этапе был изготовлен на днепропетровском заводе ДМЗ, но в 1998-м, когда станцию разморозили и начали достраивать, контракт с украинским предприятием был разорван.
Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси. РБ практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
17 июня называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко пригрозил, что, если Украина ударит по нефтеперерабатывающему заводу в Мозыре, Беларусь "ударит по Киеву". По словам 28 лет находящегося у власти в РБ политика, ему известно "о шальных мыслях" ВСУ об ударе по заводу.
Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня обратился к белорусам и заявил, что их "втягивают в войну даже активнее, чем в феврале и весной". Он призвал "простых людей Беларуси" не участвовать в этой войне.
2 июля Лукашенко, не называя стран и городов, предупредил противников, которые якобы угрожают безопасности РБ, что отдал приказ вооруженным силам республики "взять под прицел центры принятия решений в ваших столицах". Он пообещал, что в случае удара по Беларуси "ответ будет мгновенным".
Кроме того, Лукашенко 2 июля обвинил Украину в "попытке нанести ракетный удар" по военным объектам Беларуси, заявив, что все ракеты были успешно сбиты ПВО.