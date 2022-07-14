ВСУ не готовят ударов по территории Беларуси. Это российский фейк с целью втянуть Беларусь в войну – ГУР Минобороны

Разведчики отмечают, что в последнее время в российских и белорусских СМИ публикуется информация о якобы подготовке ВСУ к нанесению ударов по объектам на территории РБ.

"Среди таких объектов, как одна из приоритетных целей, упоминается станция из состава системы предупреждения о ракетном нападении "Волга 1", – сказано в заявлении ГУР МО.

Подобные сообщения являются "частью системы информационно-психологических операций (ИПСО), проводимых РФ с целью втягивания Беларуси в захватническую войну на территории Украины", говорится в заявлении украинской разведки.

Еще одна цель ИПСО – отвлечение внимания и сокрытие военных преступлений, которые совершили и продолжают совершать оккупанты на территории Украины", добавили в ГУР МО.

В разведке подчеркнули, что подобные публикации не соответствуют действительности, а ВСУ продолжают защищать государство от оккупантов, соблюдая нормы международного права.

Согласно данным из открытых источников, станция РЛС "Волга 1" находится около поселка Озеречье Клецкого района Минской области, в 48 км юго-восточнее города Барановичи. Ее начали строить в 1986 году и приняли на вооружение в 2003-м. Основной объем радиоэлектронной аппаратуры РЛС на первом этапе был изготовлен на днепропетровском заводе ДМЗ, но в 1998-м, когда станцию разморозили и начали достраивать, контракт с украинским предприятием был разорван.