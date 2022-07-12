Беларусь начала новые учения вблизи границ Украины с целью оценки готовности

Беларусь продолжает серию военных учений, часть из них проходит в регионах, граничащих с Украиной Фото: EPA

"Цель учения - оценка готовности должностных лиц сформированных воинских частей территориальных войск выполнить учебно-боевые задачи, совершенствование навыков офицеров запаса в работе на пункте управления и в руководстве подчиненным личным составом при выполнении задач территориальной обороны", – сказано в сообщении.

В ходе тренировок, добавили в минобороны РБ, будут отрабатываться охрана и оборона объекта территориальной обороны и несение службы на контрольно-пропускном пункте "в ходе участия в выполнении мер военного положения".