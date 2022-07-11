В Беларуси инициировали закон о запрете выезжать из страны в случае несоответствия "интересам нацбезопасности"

В случае принятия закона силовики смогут пересекать границу Беларуси только с разрешения начальства Фото: ЕРА

Журналисты отмечают, что законопроект был внесен 23 июня, принять его могут на осенней сессии парламента, которая начинается в сентябре.

Если его примут, ограничения на выезд смогут вводить жителям Беларуси на срок до шести месяцев.

По данным издания, за границу, согласно этому документу, смогут не выпускать белорусов, которые проходят по "политическим" статьям Кодекса об админнарушениях, в частности неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Белорусским силовикам ("и даже спасателям") выезд хотят сделать только с разрешения начальства. "Зеркало" отмечает, что сейчас это негласное правило, а после принятия закона станет нормой.

"Что же касается госслужащих, то порядок их выезда из Беларуси будет определять правительство", – объясняет издание.