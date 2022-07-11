В Беларуси инициировали закон о запрете выезжать из страны в случае несоответствия "интересам нацбезопасности"

Журналисты отмечают, что законопроект был внесен 23 июня, принять его могут на осенней сессии парламента, которая начинается в сентябре.
Если его примут, ограничения на выезд смогут вводить жителям Беларуси на срок до шести месяцев.
По данным издания, за границу, согласно этому документу, смогут не выпускать белорусов, которые проходят по "политическим" статьям Кодекса об админнарушениях, в частности неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.
Белорусским силовикам ("и даже спасателям") выезд хотят сделать только с разрешения начальства. "Зеркало" отмечает, что сейчас это негласное правило, а после принятия закона станет нормой.
"Что же касается госслужащих, то порядок их выезда из Беларуси будет определять правительство", – объясняет издание.
После выборов в Беларуси в августе 2020 года начались массовые акции протеста несогласных с их официальными результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, в 2021 году протесты прекратились).
По данным правозащитного центра "Весна", на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.
В 2021 году в Беларуси усилились репрессии против активистов, а также журналистов и СМИ, которые освещали протесты в стране. В начале июля КГБ страны объявил операцию по зачистке от "радикалов". После этого обыски прошли у десятка правозащитных организаций (среди них центр "Весна"), которые помогали пострадавшим от преследования властей за участие в митингах. Силовики массово проводили обыски и задерживали журналистов оппозиционных изданий – "Наша Ніва", заблокированного еще в мае TUT.BY, "Белсат", "Радыё Свабода", Tribuna, "Наша гiсторыя" и других.